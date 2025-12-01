Es sind 5 Teile geplant, aber James Cameron hätte kein Problem damit, Avatar nach Teil 3 aufzugeben: "Wenn es hier enden soll, cool"

James Camerons 5-Filme-Plan für Avatar steht eigentlich. Umso überraschender ist es, dass der Regisseur mit seinem Herzensprojekt nach Teil 3 problemlos abschließen würde – falls der Film scheitert.

Das Kinojahr 2025 ist fast vorbei, doch eines der größten Blockbuster-Highlights steht uns noch bevor: Die Rede ist natürlich von Avatar 3: Fire and Ash, der James Camerons Sci-Fi-Abenteuer Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water fortsetzt. Am 17. Dezember startet das bildgewaltige Mammutwerk in den deutschen Kinos, das den längsten Film der Reihe darstellen wird.

Ob es auch der erfolgreichste wird, wird sich hingegen erst noch zeigen müssen. Wohl niemand rechnet aber wirklich damit, dass Avatar 3 an den Kassen floppen könnte. Sollte dieser unwahrscheinliche Fall dennoch eintreten, würde das vermutlich das vorzeitige Aus für die ebenfalls geplanten Avatar 4 und Avatar 5 bedeuten, wie Cameron bereits 2017 mitteilte. Nun gab der dreifache Oscarpreisträger im Podcast The Town with Matthew Belloni überraschenderweise zu Protokoll, dass er damit jedoch gar kein so großes Problem hätte.

James Cameron könnte mit Avatar-Reihe abschließen, falls Teil 3 scheitert

Die lebende Regielegende könnte nach eigener Aussage damit leben, wenn Avatar 3 der unerwartete Abschluss seines Lebenswerks wäre:

Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Film Geld einspielen wird. Die Frage ist nur, ob er genug einspielt, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Ich bin seit 20 Jahren in der Welt von Avatar unterwegs. Eigentlich sogar seit 30 Jahren, denn ich habe das Drehbuch 1995 geschrieben. [...] Ja, absolut, klar. Wenn es hier enden soll, cool.



In diesem hypothetischen Fall würde er einfach ein Buch schreiben, um den "offenen Handlungsstrang" am Ende von Fire and Ash aufzulösen, erklärte Cameron weiter.

Ernsthafte Sorgen um seinen gigantischen Avatar-Plan muss er sich aber höchstwahrscheinlich nicht machen. Das lassen zumindest die weltweiten Einspielergebnisse der beiden Vorgänger erahnen, die wie folgt aussahen:

Avatar - Aufbruch nach Pandora: ca. 2,9 Milliarden US-Dollar (Platz 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten)



(Platz 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten) Avatar 2: The Way of Water: ca. 2,3 Milliarden US-Dollar (Platz 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten





Angesichts solcher Zahlen erscheint es eher unwahrscheinlich, dass Avatar 3 ein Misserfolg werden könnte, selbst wenn das Sequel nicht ganz so stark wie Teil 1 und 2 performen sollte. Doch in welchen finanziellen Bereichen wird sich der Film bewegen?

So sieht die Box Office-Prognose für Avatar 3 aus

Natürlich ist es zum aktuellen Zeitpunkt nichts weiter als reine Spekulation, wie gut oder schlecht sich Avatar 3 an den Kinokassen schlagen wird. Dennoch haben sich einige US-Branchenblätter mit genau dieser Frage bereits beschäftigt: Während Deadline beispielsweise rund 110 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende prophezeit, fällt die Einschätzung von Box Office Pro sogar noch höher aus (ca. 135 bis 165 Millionen US-Dollar).

Zur Einordnung: Avatar 2 spielte 2022 am ersten Wochenende etwas über 134 Millionen ein, musste damals aber sozusagen mit dem zeitgleich stattfindenden Finale der Fußball-Weltmeisterschaft konkurrieren. Dazu kamen selbstverständlich die Restriktionen der Corona-Pandemie. Diese Variablen fallen bei Fire and Ash weg, was ein Vorteil gegenüber seines Vorgängers sein könnte.

Im Großen und Ganzen werden für Teil 3 also ähnliche Zahlen zum Start prognostiziert. Da die Avatar-Filme zudem für viele Fans einen Pflichtkinobesuch darstellen und erfahrungsgemäß auch einen langen Atem an den Kassen beweisen, ist ein erfolgreiches Abschneiden von Avatar 3 in Milliardensphären absolut im Bereich des Möglichen.

Demnach würde den für 2029 bzw. 2031 geplanten Fortsetzungen Avatar 4 und 5 nichts im Wege stehen.