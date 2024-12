"Es war ein dummer, dummer Fehler": Diese Karriere-Entscheidung bereute Paul Newman jahrelang

Die Rolle, die Paul Newman abgelehnt hat, verhalf einem anderen Star zu einer Oscar-Nominierung. Kein Wunder, dass der Schauspieler das im Nachhinein bereut.

Die meisten Hollywood-Stars haben schon Rollen angenommen, die sie im Nachhinein lieber nicht gespielt hätten. Und genauso gibt es Rollen, die sie nicht gespielt haben, die sie nie wieder losgelassen haben. Besonders hart ist es, wenn man eine Rolle ablehnt und dann zusehen muss, wie jemand anderes den Ruhm dafür einheimst. Für Paul Newman war es besonders hart, da sein Ersatz sogar für einen Oscar nominiert wurde.

Die Suche nach dem Hauptdarsteller für Hinter dem Rampenlicht gestaltete sich schwierig

Hinter dem Rampenlicht ist ein Musical mit Biopic-Naturell von Bob Fosse. Der Regisseur, Choreograf und Tänzer entwickelte das Drehbuch um eine fiktionalisierte Version seiner selbst und gab seinem Alter-Ego den Namen Joe Gideon. Sein Wunschkandidat für die Rolle war Richard Dreyfuss. Dieser war allerdings nicht so recht überzeugt und sprach mit seinem Co-Star aus Der weiße Hai, Roy Scheider, der die Rolle letztendlich übernehmen sollte. Laut dem Far Out Magazine sprach Scheider in den DVD-Kommentaren über die Schwierigkeit, die Rolle von Gideon zu besetzen.

Nach der Absage von Dreyfuss wurde die Rolle vielen Darstellern angeboten, unter anderem auch Paul Newman. Wie die meisten hat auch Newman die Rolle abgelehnt. Laut dem Far Out Magazine wurde 1981 ein Artikel in der Washington Post veröffentlicht, in dem sich Newman dazu äußerte.

Ich habe Hinter dem Rampenlicht abgelehnt, was ein großer Fehler war. Ich fand die Figur nicht vertretbar. Und natürlich habe ich Bob Fosse nicht berücksichtigt. Es war ein dummer, dummer Fehler.

Seht den Trailer zu Hinter dem Rampenlicht:

Hinter dem Rampenlicht - Trailer (Englisch)

Paul Newmans Ersatz in Hinter dem Rampenlicht wurde für einen Oscar nominiert

Die perfekte Besetzung für Joe Gideon lag die ganze Zeit vor Fosse. Wie bereits erwähnt, spielte am Ende Roy Scheider die Hauptrolle im Film, der Mann, der sozusagen von Anfang an am Projekt beteiligt war, und den trotzdem niemand auf dem Radar hatte. Für ihn hat sich die Rolle gleich noch einmal ausgezahlt, immerhin wurde er dafür für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.