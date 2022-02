Eskalation bei Sci-Fi-Dreh: Tom Hardy dreht durch, weil Charlize Theron ihn als "Arschloch" beschimpft

Tom Hardy und Charlize Theron hassten sich während des Sci-Fi-Drehs von Mad Max: Fury Road. Wie die Situation eskalierte, beschreibt nun ein neues Buch.

Mad Max: Fury Road ist einer der eindrucksvollsten Filme der letzten Jahre. Beigetragen zum wachsenden Legenden-Status hat auch die hitzige Stimmung auf dem Set. Der amerikanische Filmjournalist Kyle Buchanan hielt vielen wilden Anekdoten in Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road * fest.

Das schwierige Verhältnis zwischen den beiden Stars Charlize Theron (Furiosa) und Tom Hardy (Max Rockatansky) war schon vor der Veröffentlichung des neuen Buches allgemein bekannt. Hier wird die Fehde nun aus zusätzlichen Blickwinkeln beleuchtet. Einige Crew-Mitglieder, der Regisseur George Miller und die zwei Hauptdarsteller:innen schildern die Ereignisse aus ihrer Sicht. Dabei wird deutlich, dass die Spannungen über einen normalen Streit hinausgingen.



Hitziger Sci-Fi-Dreh am Fury Road-Set: "Die beiden haben einander gehasst"

Ein entsprechender Auszug aus dem Buch ist bei Vanity Fair erschienen. Darin beschreibt Theron die Stimmung mit einer gescheiterten Ehe:

Es war wie bei zwei Eltern vorne im Auto. Wir haben entweder gestritten oder uns eiskalt angeschwiegen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und die anderen auf der Rückbank mussten damit umgehen. Es war furchtbar! Wir hätten das nicht tun sollen; wir hätten besser sein sollen.

Der Crew blieb nichts anderes übrig, als hilflos zuzusehen. Hier eine Perspektive von Außen, erzählt vom den Cutter J Houston Yang:

Verdammt noch mal, es war so offensichtlich, dass sich diese beiden Menschen gehasst haben. Sie wollten sich nicht anfassen, sie wollten sich nicht ansehen, sie wollten sich einander nicht zuwenden, wenn die Kamera nicht gerade lief.

Die bis dahin eher unter der Oberfläche brodelnde Fehde kochte an einem Punkt jedoch über.

Theron fühlte sich von Hardy bedroht: Wie der Fury Road-Streit eskalierte

Das folgende Level an Aggression war bisher nicht bekannt. Laut Crew-Mitglied Mark Goellnicht hatte Hardy die Angewohnheit, zu spät zum Dreh zu kommen. Womit er vor allem Theron auf die Palme brachte, die ihrerseits stets pünktlich gewesen sei. Eines Tages kam Hardy einer "speziellen Aufforderung zum Trotz" drei Stunden zu spät zum Set. Drei Stunden, die Theron fertig geschminkt und ungeduldig wartend am Set verbringen musste.

Tom taucht auf und geht gemütlich durch die Wüste. Sie [Theron] springt vom Laster und flucht sich in seine Richtung die Seele aus dem Hals. Sie sagt, 'Berechnet dem verdammten Arschloch hunderttausend Dollar für jede Minute, die er die Crew aufhält' und 'Wie respektlos du bist!'

So geht es weiter:

Sie hatte recht. Ein kompletter Ausraster. Sie schreit alles raus. Es ist laut, es ist windig, er hat vielleicht nur Teile davon gehört, aber er rannte auf sie zu und sagte: 'Was hast du zu mir gesagt?'

Hardy habe "ziemlich aggressiv" gewirkt, sagt Goellnicht. Und Theron "fühlte sich bedroht". Daraufhin suchte die Schauspielerin Unterstützung, da sie sich in der Umgebung von Hardy nicht mehr sicher fühlte. “Das war der Wendepunkt, denn sie sagte, 'Ich brauche jemanden als Schutz", so Goellnicht.

Mehr aus dem Buch: Tom Hardy hat einen anderen Darsteller angespuckt und deshalb die Rolle bekommen

Theron selber sagt dazu:

Es kam an einen Punkt, an dem es außer Kontrolle geriet. Und es schien, als könnte eine weibliche Produzentin vor Ort die Stimmung ausgleichen. Ich fühlte mich nicht sicher.

Selbst als sie eine Person an die Seite gestellt bekam, habe Theron sich “ziemlich nackt und allein gefühlt”. Das liegt wohl auch daran, dass Regisseur George Miller die Situation offenbar nicht ernst genommen hat. "Zurückblickend hätte ich wahrscheinlich mehr aufpassen sollen", sagt er.

Produktive Spannung oder toxisches Verhalten auf dem Mad Max-Set?

Selbst wenn Charlize Theron um keine Beleidigung verlegen scheint, wirkt es, als sei Tom Hardy der klare Aggressor gewesen. Das spiegelt sich zumindest in weiteren Aussagen von neutralen Personen wieder. Ein Crewmitglied sagt, dass Hardy sich "sehr provokativ" verhalten habe. Derweil sei Theron die "umgänglichste Person überhaupt" gewesen.

Die Eskalation ging also mehr von Hardy aus. Was der auch zugibt. Er sei "nicht ganz bei sich gewesen".

Der Druck auf uns war zweitweise überwältigend. Was sie [Theron] brauchte, war ein besserer, vielleicht erfahrenerer Partner.

Produzent Goellnicht schiebt Hardys Verhalten auch auf dessen Method Acting-Ansatz. Dabei setzen Schauspielende echt gefühlte Emotionen "kontrolliert" in Szenen ein, um authentischere künstlerische Ergebnisse zu erhalten. Hardy sei "ein solcher Method-Actor, er hat, glaube ich, seine Figur allzu wörtlich übersetzt." Am Ende sei Hardy "eine andere Person gewesen, viel umgänglicher."



Was sich mit der Entwicklung im Film deckt. Max und Furiosa können sich im Sci-Fi-Film nicht ausstehen, zwischen den Figuren lodert ein Feuer, das sich erst im Finale allmählich abkühlt.

Die Spannung kann also durchaus als produktiv betrachtet werden, was auch in dem Auszug von Kyle Buchanan immer wieder durchklingt. Wirklich angenehm klingt das alles aber nicht. Vor allem nicht für Charlize Theron.

Verändern solche Hintergrundgeschichten, wie ihr auf Filme wie Mad Max: Fury Road blickt?