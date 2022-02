Vor riesigem Sci-Fi-Dreh: Tom Hardy hat der Welt einen Dienst erwiesen und Armie Hammer angespuckt

Tom Hardy drehte mit Mad Max: Fury Road einen der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre. Vor Drehstart kam es jedoch zu einem Vorfall, der Armie Hammer-Kritiker:innen sehr glücklich machen dürfte.

Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road * erscheint zwar erst am 22. Februar 2022. Das Buch zur Entstehung des apokalyptischen Sci-Fi-Spektakels von Mad Max: Fury Road ist aber schon jetzt eine wahre Goldgrube an absurden Anekdoten. Wahnsinnig überraschend ist das nicht, schließlich gehört der Film zu den visuell und inszenatorisch beeindruckendsten seiner Art.

Autor Kyle Buchanan hat für Vulture nun ein Schmankerl ausgegraben, das eigentlich zu gut klingt, um wahr zu sein: Tom Hardy soll die Rolle des Max Rockatansky bekommen haben, weil er Armie Hammer angespuckt hat. Und der hat sich diese Behandlung redlich verdient, wenn man aktuellen Kannibalismus-Vorwürfen glaubt.

Das Mad Max: Fury Road-Vorsprechen von Tom Hardy eskaliert

Über die Jahre waren mehrere Schauspieler als Max Rockatansky im Gespräch – sogar Rapper Eminem! Gegen Ende des Casting-Prozesses waren dann nur noch drei große Namen im Rennen: Tom Hardy, Jeremy Renner und Armie Hammer, der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht als möglicher Menschenfleisch-Connaisseur, sondern vor allem durch seine Doppelrolle in The Social Network bekannt war.



Könnt ihr euch Jeremy Renner in dieser Szene aus Mad Max: Fury Road vorstellen?

Mad Max Fury Road - Clip 04 Angriff (Deutsch) HD

Als Hardy und Hammer im Rahmen eines Vorsprechens gemeinsam Szenen aus dem Skript spielten, fühlte sich der Venom-Darsteller so in seine Rolle hinein, dass er beim Sprechen mit den Zähnen knirschte und seinen Schauspielkollegen anspuckte. Für die Verantwortlichen war anschließend klar: Tom Hardy muss diese Rolle bekommen. Und selbst Armie Hammer sprach sich für seinen Konkurrenten aus.

Selbst die Sci-Fi-Hauptrolle hätte Armie Hammers Karriere nicht retten können

Diese Geschichte ist auch deswegen so faszinierend, weil Armie Hammer mittlerweile zu den Stars gehört, denen es viele Menschen durchaus gönnen, angespuckt zu werden. Nach der verpassten Mad Max-Rolle mauserte sich der Schauspieler mit Filmen wie Call Me by Your Name zwar zum Kritiker:innen- und Publikums-Liebling.

© The Walt Disney Company Germany GmbH Armie Hammer und Gal Gadot in Tod auf dem Nil

Im letzten Jahr häuften sich jedoch Vorwürfe, nach denen Hammer Frauen gegenüber gewalttätig geworden sein und seine Kannibalismus-Fantasien geteilt haben soll. Recherchen der Vanity Fair sprachen von Grenzüberschreitungen und einem zunehmend schlimmer werdenden Suchtproblem. Vorwürfe, denen der Schauspieler größtenteils widersprach. Seine BDSM- und Drogen-Vorlieben hatte er allerdings schon in den sozialen Medien und Interviews geteilt.

Sein Management ließ ihn fallen. Geplante Projekte wurden abgesagt. Aktuell ist Armie Hammer zwar im Trash-Krimi Tod auf dem Nil zu sehen. Vor seinem allem Anschein nach selbstverschuldeten Karriere-Absturz hätte ihn aber nicht einmal die Rolle bewahren können, die sich Tom Hardy mit Talent, Schweiß und Spucke mehr als verdient hat.

Könnt ihr euch Mad Max: Fury Road mit jemand anderem als Tom Hardy vorstellen?