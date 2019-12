Eternals: MCU-Star zeigt unfassbare Verwandlung für Marvel-Blockbuster

Schauspieler Kumail Nanjiani stößt mit Eternals ins MCU und hat nun ein Bild veröffentlicht, das seine eindrucksvolle physische Wandlung in einen kosmischen Superhelden zeigt.

Mit Eternals erhält das Marvel Cinematic Universe gleich eine ganze Reihe neuer Superhelden. Einen dieser kosmischen Helden spielt Schauspieler und Comedian Kumail Nanjiani, der vor allem für seine Rolle in The Big Sick bekannt ist und im Kino zuletzt in der Buddy-Komödie Stuber zu sehen war.

Für seine neue Rolle als kosmischer Superheld hat der sonst so unscheinbar wirkende Schauspieler im vergangenen Jahr Blut und Wasser geschwitzt, um sich in Form zu bringen. Den Beweis lieferte Nanjiani nun mit einem Bild auf Instagram, mit dem er sich auch bei seinen Unterstützern für die harte Arbeit bedankt.

Eternals-Star Kumail Nanjiani: So sieht der Schauspieler heute aus

Nanjiani kann nun nicht nur mit seinem komödiantischen Talent überzeugen, sondern auch mit seinen beeindruckenden Muskeln. Kein Wunder, dass der Schauspieler das Ergebnis seiner harten Arbeit ganz stolz präsentiert:

Eigentlich sei er nicht der Typ, der diese Art von Bildern postet, doch er habe viel zu lange viel zu hart dafür gearbeitet, als es nicht zu tun, wie es in seinem Beitrag auf Instagram heißt. Dabei vergisst er auch nicht seine Unterstützer, die ihn auf diesem Weg begleitet haben:

Ich hätte es niemals geschafft, wenn ich nicht ein ganzes Jahr die besten Trainer und Ernährungswissenschaftler an meiner Seite gehabt hätte, die vom größten Studio der Welt bezahlt wurden.

Mehr zu Eternals: Marvel enthüllt ersten Einblick in den nächsten großen MCU-Film

Eternals: Ein Superheld zu sein ist harte Arbeit

Zwar ist seine aktuelle physische Verfassung sicher auch für einen Alltagshelden erreichbar, allerdings ist es bemerkenswert, in welcher kurzen Zeit die Ergebnisse erreicht wurden. Ein Zeugnis der harten Arbeit, die bereits vor dem eigentlichen Dreh beginnt und unter Umständen auch die eigene Familie in Mitleidenschaft zieht, wie Nanjiani anmerkt:

[...] der größte Dank geht an [Ehefrau] Emily V. Gordon, die sich ein ganzes Jahr meine Beschwerden und mein ständiges Gerede über das Training und die Diät anhören musste. Ich verspreche, dass ich eines Tages wieder interessant sein werde.

Was wohl Donnergott Thor zu dieser physischen Veränderung sagen würde?

Der Marvel-Blockbuster Eternals startet am 5. November 2020 in den Kinos.

Wie findet ihr Kumail Nanjianis neuen Look?