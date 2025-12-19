Ethan Hawke bemerkte Robin Williams' Probleme am Set von Der Club der toten Dichter: "Es war sehr belastend"

In einem Interview hat Schauspielstar Ethan Hawke beschrieben, wie er die psychischen Probleme von Robin Williams am Set von Der Club der toten Dichter wahrgenommen hat.

Trotz seines Image als fröhliche, lustige Erscheinung vor der Kamera war die Depression von Schauspielstar Robin Williams (Good Morning, Vietnam) bis zu seinem Suizid im Jahr 2014 kein Geheimnis. Die mentale Verfassung des Darstellers blieb auch bei Ethan Hawke (Gattaca) nicht unbemerkt, als dieser im Alter von 18 Jahren neben Williams im Coming-of-Age-Klassiker Der Club der toten Dichter mitgespielt hat. In einem aktuellen Interview hat der Star seine Beobachtungen näher beschrieben.

Ethan Hawke bemerkte Gemütsschwankungen von Robin Williams sofort

Im Interview mit CBS Sunday Morning von Anfang Dezember 2025 wurde Hawke laut Variety unter anderem gefragt, ob er sich Der Club der toten Dichter nach dem Tod von Williams heute noch immer so anschauen könne wie damals. Der Star antwortete, dass das tragische Ableben seines Co-Stars keinen Einfluss auf die zeitlose Qualität des Films für ihn habe. Anschließend erklärt Hawke, wie er Williams damals beim Dreh von Peter Weirs Werk erlebt hat:

Schon mit 18 Jahren war mir die Komplexität seines Gefühlslebens bewusst. In meiner Familie gab es viele Fälle von Depression und mir war klar, dass all diese Macht und dieses Charisma ihren Preis hatten. Er war ein zutiefst sensibler Mensch, der die Energie eines Raumes sehr gut wahrnahm.

Hier könnt ihr euch das gesamte Interview mit Ethan Hawke anschauen:

Der Star beschreibt noch einen Vorfall, bei dem Williams am Set alle mit seiner lustigen Improvisation zum Lachen gebracht hätte. Als Hawke sich später ein Glas Wasser holen ging, fand er seinen Co-Star ganz allein versteckt in einer dunklen Ecke:

Ich dachte: 'Ah, okay. Jetzt verstehe ich es viel besser.' Es war sehr belastend. Es gibt viele Geschichten über Clowns und die Freude, die sie schenken, und zu welchem ​​Preis. Was ich damit sagen will: Sein Tod definiert für mich nicht sein Leben. Und wenn ich den Film sehe, denke ich an den Geist des Mannes, den ich damals kannte, wie stark er war und wie sehr er diesen seelischen Sturm für uns und für andere Menschen durchgestanden hat.

Im Film aus dem Jahr 1989 spielt Hawke den schüchternen Teenager Todd Anderson, der 1959 für sein letztes Highschool-Jahr auf eine hoch angesehene Eliteschule wechselt. Hier landet er bald im Unterricht des neuen Englischlehrers John Keating (Williams), der seine Schüler schon in der ersten Stunde mit ungewöhnlichen Lehrmethoden überrascht.

Sie sollen die ersten Seiten aus den Büchern herausreißen und ihre eigene Inspiration suchen sowie selbstständig denken. Diese unkonventionelle Lehrmethode hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Schüler.

Der Club der toten Dichter könnt ihr zurzeit bei Disney+ und Netflix im Abo streamen.

