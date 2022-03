Euphoria-Liebling in Netflix‘ Superhelden-Hit: Umbrella Academy Staffel 3 bekommt Zuwachs von einer Kultfigur

Serien-Fans frohlocken: Die dritte Staffel von The Umbrella Academy auf Netflix wird einen absoluten Euphoria-Liebling als Neuzugang begrüßen.

Es ist ein Auf und Ab für Serien-Fans: Gerade erst befinden sie sich nach dem niederschmetternden Finale von Euphoria noch in Schockstarre, da treibt das nächste Abenteuer einer ihrer Helden die Stimmung nach oben: Mit Javon 'Wanna' Walton wird einer der Stars der HBO-Serie eine Rolle in der dritten Staffel von Netflix' The Umbrella Academy übernehmen.

Mit Walton: Schaut euch den englischen Trailer zu Euphoria Staffel 2 an:

Euphoria - S02 Trailer (English) HD

Netflix' The Umbrella Academy holt sich Euphoria-Star ins Boot

Das wurde nun von Netflix auf Twitter angekündigt: "Ich hab das Gerücht gehört...dass Javon Walton zur Staffel 3 von The Umbrella Academy stößt. Und ich freue mich, es zu bestätigen", heißt es dort mit augenzwinkerndem Verweis auf die Serie.

Wen genau Walton dort spielen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Mit Blick auf seine Euphoria-Rolle lässt die Besetzung allerdings großes hoffen: Dort spielte er den Dreikäsehoch-Drogendealer Ashtray an der Seite von Fezco. Die kultige, zunächst völlig aus dem Nichts auftauchende Figur gewann zuletzt in Staffel 2 immer mehr an Tiefe – bis zu einem markerschütternden "Höhepunkt" im Finale.

Wann kommt Euphoria-Star mit Umbrella Academy Staffel 3 zu Netflix?

Ob Walton in The Umbrella Academy eine ähnlich irrwitzige Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Und zwar hoffentlich nicht mehr allzu lange: Ein genaues Startdatum für Staffel 3 hat Netflix noch nicht verraten. Sie soll aber noch 2022 erscheinen.

