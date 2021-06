Wann startet Umbrella Academy Staffel 3 bei Netflix? Alle Infos zum Serien-Hit mit Elliot Page

Die 3. Staffel des Netflix-Erfolgs The Umbrella Academy mit Elliot Page & Co. wird heiß erwartet. Wir haben alle Details zum Cast und wie es weitergeht.

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel des Netflix-Hits The Umbrella Academy sind in vollem Gange und Staffel 3 wird endlich die zentrale Rätsel der Serie klären. Wir beantworten alle eure Fragen zum Startdatum, der Episodenanzahl, Besetzung und Handlung rund um Elliot Page und die brandneue Sparrow Academy.

Start: Wann kommt die 3. Staffel The Umbrella Academy zu Netflix?

The Umbrella Academy Staffel 3 kommt voraussichtlich Anfang 2022 zu Netflix. Deadline berichtete, dass die Dreharbeiten zur 3. Staffel des actionreichen Geschwisterdramas im Februar 2021 losgingen.

© Netflix The Umbrella Academy Staffel 2

Trotz Verzögerungen aufgrund erschwerter Produktionsbedingungen wegen COVID-19, sollte sich der Start allerhöchstens in den Sommer 2022 schieben. Dazu gab es bisher aber keine offiziellen Äußerungen von Netflix. In einem Interview mit Collider meinte Luther-Darsteller Tom Hopper im April: "Wir sind noch nicht weit, wie haben noch einiges zu tun."

Bryce Olin von Netflix Life tippt auf einen Start im Februar 2022.

Wie viele Folgen hat The Umbrella Academy Staffel 3?

Die 3. Staffel von Umbrella Acadmey hat 10 Folgen. Bereits die 1. und 2. Staffel hatten 10 knackige Episoden, daher haben wir auch von Staffel 3 nichts anderes erwartet. Bei der Geeked Week von Netflix vom 4. bis 7. Juni wurden bereits die Episodentitel enthüllt:

Es gibt noch keinen offiziellen Trailer, aber viele Instagram-Posts und Tweets

geben. So lautet die letzte Episode beispielsweise "Oblivion", sicherlich eine Anspielung auf Band 3 der Comics namens Hotel Oblivion *.

Elliot Page zeigte sich gemeinsam mit Co-Darstellerin Emmy Raver-Lampman am Set:



Lila-Darstellerin Ritu Arya gab Einblicke ins Kampftraining für Staffel 3:

Luther-Darsteller Tom Hopper gab immerhin einen Blick auf seinen persönlichen Stuhl am Set frei:

Und Justin H. Min zeigte sich und alle Mitglieder der brandneuen Sparrow Academy im passenden Trainings-Outfit:

Besetzung: Wer ist im Cast rund um Elliot Page mit dabei?

Zu den Geschwistern der Umbrella Academy gesellen sich in Staffel 3 die Geschwister der Sparrow Academy, die den Cast gewaltig erweitern.

Die Mitglieder der Umbrella Academy:

© Netflix The Umbrella Academy: Klaus, Ben, Fünf, Vanja, Luther, Diego und Allison

Tom Hopper als Luther Hargreeves aka Nummer Eins

David Castaneda als Diego Hargreeves aka Nummer Zwei

Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves aka Nummer Drei

Robert Sheehan als Klaus Hargreeves aka Nummer Vier

Aidan Gallagher als Fünf aka Nummer Fünf

Elliot Page als Vanya Hargreeves aka Nummer Sieben

Die Mitglieder der Sparrow Academy:

Justin Cornwell als Marcus Hargreeves aka Nummer Eins

Justin H. Min als Ben Hargreeves aka Nummer Zwei

Britne Oldford als Fei Hargreeves aka Nummer Drei

Jake Epstein als Alphonso Hargreeves aka Nummer Vier

Genesis Rodriguez als Sloane Hargreeves aka Nummer Fünf

Cazzie David als Jayme Hargreeves aka Nummer Sechs

und ein schwebender Würfel als Christopher aka Nummer Sieben

In Staffel 3 zurückkehren werden voraussichtlich ebenso:

© Netflix Reginald Hargreeves in The Umbrella Academy

Colm Feore als Reginald Hargreeves

Ritu Arya als Lila Pitts

Adam Godley als Pogo, der Schimpanse

Jordan Claire Robbins als Grace Hargreeves

Handlung: Wie ging The Umbrella Academy Staffel 2 zu Ende?

Das Ende der 2. Staffel The Umbrella Academy bedarf einiger Erklärung, denn in der letzten Szene gab es mit der Enthüllung der Sparrow Academy als alternative Zeitlinie einen wortwörtlichen WTF-Moment.

Die wichtigsten Ereignisse von The Umbrella Academy im Staffel 2-Finale:

Vanya rettet den kleinen Harlan , den Sohn ihrer Freundin Sissy, der seine enormen Fähigkeiten nicht unter Kontrolle hatte.

, den Sohn ihrer Freundin Sissy, der seine enormen Fähigkeiten nicht unter Kontrolle hatte. Alle erfahren, dass Lila ebenfalls eines der 43 Kinder mit Superkräften ist, das am 1. Oktober 1989 geboren wurde. Sie flüchtet mit einem Zeitreisekoffer.

ebenfalls eines der 43 Kinder mit Superkräften ist, das am 1. Oktober 1989 geboren wurde. Sie flüchtet mit einem Zeitreisekoffer. Ach ja, Reginald Hargreeves ist ein Alien .

. Zurück im Jahr 2019 stellen die Hargreeves-Geschwister fest, dass sie ihre Zeitlinie durcheinander gebracht haben und im Jahr 2019 wird Hargreeves' Anwesen von der Sparrow Academy bewohnt, inklusive Ben.

© Netflix Das Ende der 2. Staffel The Umbrella Academy

Die Umbrella Academy existiert nicht mehr. Allem Anschein nach hat das Gespräch der Geschwister und Reginald Hargreeves, der sie eigentlich später hätte adoptieren sollen, im Jahr 1963 eine Kettenreaktion ausgelöst. Zwar wurde Bens früher Tod verhindert, doch nun ist er als einziger der ursprünglichen Gang in der neuen Academy vertreten.

Was erwartet uns in Staffel 3 von The Umbrella Academy?

Was wir bereits wissen, ist, dass Staffel 3 noch tiefer in die zentrale Frage eintauchen wird, warum die Kinder mit Superkräften überhaupt auf die Welt kamen. Dieses Rätsel sollen die kommenden 10 Episoden lösen.

Ebenfalls werden sich die Hargreeves-Geschwister entweder mit der Sparrow Academy zusammenschließen oder versuchen, ihre eigene Timeline wiederherzustellen. Denn wenn sich eine gravierende Sache geändert hat, haben sich sicherlich auch andere geändert. Hat Allison in dieser Zeitlinie überhaupt eine Tocher, zu der sie so dringend zurückkehren wollte?

© Netflix Lila in The Umbrella Academy Staffel 2

Drei weitere wichtige Punkte für Staffel 3 sind Harlan, Lila und Reginald:

Wird Harlan weiterhin Superkräfte haben und 2019 im Alter von über 60 Jahren eine Rolle für die Geschwister spielen?

Wird sich Lila der Umbrella Academy anschließen oder ihr eigenes Ding durchziehen?

Was ist eigentlich Reginalds ultimativer Plan für die Menschheit?

Da die Sparrow Academy in den bisher drei Comic-Bänden von My Chemical Romance-Sänger Gerard Way noch nicht vorkam, können wir bisher nur Vermutungen anstellen, wie die Geschichte um Vanya, Luther, Allison & Co. weitergeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worauf freut ihr euch in The Umbrella Academy Staffel 3 am meisten?