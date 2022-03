Euphoria-Fans reagieren entsetzt auf das Staffel 2-Finale: "Danach kann mir nichts mehr weh tun"

Wenn es euch nach dem Euphoria Staffel 2-Finale auch nicht so gut geht, kriegt ihr hier Trost. Wir haben die besten Reaktionen zu den aufwühlenden Szenen herausgesucht.

Euphoria ist eine Serie über Jugendliche, die von Erwachsenen gespielt und von Erwachsenen geschaut wird. Und diese Erwachsenen fanden sich am Montagabend in Embrynoalstellung auf dem Wohnzimmerboden wieder. Denn gestern lief in Deutschland bei Sky Ticket die letzte Folge der aufwühlenden 2. Staffel des Teenager-Dramas *. Wir haben die besten und für unseren eigenen Geisteszustand repräsentativsten Internet-Reaktionen herausgesucht.

Was ist in der 2. Staffel Euphoria und im Finale passiert?

Es folgen Spoiler zur gesamten 2. Staffel Euphoria: Die Geschichte um die junge drogensüchtige Schülerin Rue (gespielt von Superstar Zendaya) und ihre Beziehung zu Jules (Hunter Schafer) rückte in der 2. Season zunehmend in den Hintergrund. Die spektakulärsten Handlungsstränge waren folgende:

Das Staffelfinale löst beide Arcs mit einem Knall auf. Wir erleben in einer Parallelmontage, wie Fez' kleiner Bruder Ash in der gemeinsamen Wohnung einen Polizeiinformanten ersticht. Es folgt eine herzzerreißende Szene, in der Ash von einem SWAT-Team erschossen wird. Fez war gerade dabei, zum Schultheater-Stück seiner neuen Freundin Lexi aufzubrechen. Im Rahmen des Stücks (das eine Geschichte für sich ist) eskaliert der Fight zwischen Cassie und Maddie.

"Mir geht es nicht gut": Euphoria Fans sind nach dem Staffel 2-Finale in Schockstarre

Schauen wir uns erstmal die entsetzen Posts zum Fez-Arc an.

Als Fez immer wieder gerufen hat, 'Er ist nur ein Kind' hat mich das zerstört.

Danach kann mir nichts mehr weh tun.

Mir geht es nicht gut.

Ruhe in Frieden. Der einzige, der bis zum Ende zu Fez gehalten hat.

Wenn ich in der Schule gefragt werde, warum ich mich krank melde, sage ich: Deshalb.

Gibt es noch Hoffnung für Ash? Immerhin wird sein Tod nicht explizit gezeigt. Aber die Montage ist doch sehr eindeutig.

Das Finale zerstörte eine scheinbar idyllische Welt. Die in Kriminalität aufgewachsenen Brüder hatten sich zusammen mit Faye eine Kleinfamilie aufgebaut. Fez plante mit Lexi seine Zukunft. Und dann dieser extreme Einbruch, symbolisiert von dem SWAT-Team, das beim Abtransport auf Fez' Einladung zu Lexis Theaterstück rumtrampelte.

Jetzt die Reaktionen zum Clash von Maddie und Cassie im Euphoria-Finale

Wahrscheinlich eine der legendärsten Szenen der Folge, inklusive chilliger Vape-Wolke:

Wie gesagt, die beiden Handlungsstränge wurden in Parallelmontage aufgelöst. Eine Herausforderung für jeden Emotionenhaushalt:

Der Abschluss der Staffel und auch dieses Artikels sollte aber der Liebesgeschichte zwischen Jules und Rue gehören. Dieser Kuss auf die Stirn lässt sich vielfach interpretieren, aber das sieht nach Abschied aus.

Wann geht es weiter mit Euphoria Staffel 3?

Die HBO-Serie Euphoria gehört nicht zu jenen Projekten, die jedes Jahr erscheinen. Zwischen Staffel 1 und 2 lagen über zwei Jahre. Das wird auch bei Staffel 3 so sein. Die Verantwortlichen haben sich darauf festgelegt, dass Euphoria erst 2024 zurückkehren wird.

