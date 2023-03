Eure nächste Sci-Fi-Obsession: Die Erde ist zerstört und Dune-Star Rebecca Ferguson muss in einem gigantischen Silo überleben

Sci-Fi-Fans können sich dieses Jahr nicht nur in Dune 2 über Rebecca Ferguson freuen. Im ersten Trailer zum Serien-Highlight Silo versucht sie, an die Oberfläche einer zerstörten Erde zu gelangen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Silo auf Englisch an:

Silo - S01 Teaser Trailer (English) HD

Dune-Star Rebecca Ferguson enthüllt in der Sci-Fi-Serie Silo ein düsteres Geheimnis

Rebecca Ferguson (Mission: Impossible 6 - Fallout) ist dieses Jahr Teil gleich mehrerer heiß erwarteter Sci-Fi-Projekte. Neben Dune will sie in Silo Der erste Trailer verspricht einen harten, dystopischen Thriller mit Star-Besetzung.

In Silo lebt die Menschheit seit Jahrhunderten in einem 144-stöckigen Tank unter der Erde, da die Oberfläche unbewohnbar geworden ist. So erzählen es zumindest die Machthaber der unterirdischen Kolonie. Bewohner wie Sicherheitschefin Juliette Nichols (Ferguson) stehen zwischen den Stühlen. Einerseits wollen sie das Leben ihrer Schutzbefohlenen bewahren. Aber was, wenn die Geschichte von der zerstörten Erde ein Märchen ist?

Die für Apple TV+ produzierte Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Hugh Howey und zeichnet sich neben Ferguson noch durch diverse weitere Stars in der Besetzung aus. So sind etwa Game of Thrones-Star Iain Glen und Hollywood-Veteran Tim Robbins mit von der Partie.

Wann kommt Silo zu Apple TV+?

Silo läuft am 5. Mai 2023 auf Apple TV+ an. Zur Premiere werden zwei Folgen veröffentlicht, im weiteren Verlauf erscheint freitags je eine weitere Folge. Insgesamt soll die erste Staffel zehn Episoden umfassen.

Die 20 besten Serienstarts im März bei Netflix, Disney+ und mehr

Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von The Mandalorian und Netflix' Fantasy-Hit Shadow & Bone sowie eine heiß erwartete Sci-Fi-Serie mit Mega-Besetzung.

