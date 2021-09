Dune 2: Alle Infos zur Fortsetzung des Sci-Fi-Epos

Dune ist ein gigantisches Science-Fiction-Epos. Wer jedoch die Buchvorlage gelesen hat, weiß, dass der neue Kinofilm gerade einmal die Hälfte der Geschichte erzählt. Wie steht es also um Teil 2?

Der neue Dune-Film beginnt mit einem Versprechen. Noch bevor wir richtig in die Welt des Wüstenplaneten Arrakis eintauchen, erscheinen die vier Buchstaben des Titels im Bild. Sie sind nicht allein: Begleitet werden sie von dem nicht zu übersehenden Zusatz, dass es sich hier nur um den ersten Teil einer größeren Geschichte handelt.

Dune stellt uns eine große Welt mit vielen verschiedenen Figuren und Parteien vor. Es gibt Machtkämpfe, Intrigen und Liebesgeschichten. Die Vergleiche mit Game of Thrones und Der Herr der Ringe kommen nicht von irgendwo. Dass die Geschichte fortgesetzt wird, steht jedoch noch lange nicht fest. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Dune 2.

Achtung, es folgen Spoiler.

Wie endet der erste Dune-Film von Denis Villeneuve?

Von Anfang an war klar, dass Denis Villeneuve mit Dune nicht die komplette Buchvorlage verfilmt. Mehrfach betonte der Regisseur, dass Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker zu komplex ist, um ihn in zwei Kinostunden zu pressen. Dune: Teil 1 endet in der Wüste von Arrakis, wo sich Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), den einheimischen Fremen anschließen.

Wie geht die Geschichte von Dune in Teil 2 weiter?

Die Harkonnen haben Arrakeen, die größte Stadt des Planeten, an sich gerissen und das Haus Atreides fast komplett ausgelöscht. Die zweite Hälfte von Herberts Roman beschäftigt sich damit, wie Paul die Welt der Fremen kennenlernt und sich mit ihnen gegen die Unterdrückenden stellt. Villeneuve bestätigte bereits, dass die von Zendaya verkörperte Chani eine deutlich größere Rolle in der Fortsetzung einnimmt.

Wie weit ist die Produktion von Dune 2?

Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen, da Teil 2 noch kein grünes Licht erhalten hat. Warner Bros. will erst den Erfolg von Dune abwarten, ehe über die Zukunft des neu gestarteten Franchise entschieden wird. Zwar ist mit Dune: The Sisterhood bereits eine Spin-off-Serie für den Streaming-Dienst HBO Max in Arbeit. Das Schicksal von Dune: Teil 2 hängt aber von zwei Dingen ab: dem Kinostart und den HBO Max-Zahlen.

Wie bei allen seinen aktuellen Filmen hat sich Warner dazu entschieden, Dune in den USA parallel zur Kinoveröffentlichung auch auf HBO Max zu stellen. Im Kino sind die Einnahmen relevant, bei HBO Max das Wachstum der Abonnent:innen. Der Erfolg von Dune lässt sich für uns Außenstehende somit nur schwer einschätzen. Laut Villeneuve fällt spätestens im Dezember die Entscheidung, ob Teil 2 gedreht wird oder nicht.

Wie wahrscheinlich ist die Umsetzung von Dune 2?

Die Corona-Pandemie hat Filmstudios die Planungssicherheit genommen. Warner ist aufwendigen Filmprojekten an sich allerdings nicht abgeneigt. Das hat zum Beispiel das zweiteilige Horrorepos Es bewiesen. Auch hier wurde zuerst ein Film produziert (der nur die erste Hälfte von Stephen Kings gleichnamigen Roman verfilmte) und nach dessen Kinoauswertung über die Fortsetzung Es: Kapitel 2 nachgedacht.

Wann könnte Dune 2 im Kino starten?

Wenn alles glatt läuft beginnen die Dreharbeiten im Herbst 2022, was wiederum bedeutet, dass wir mit einem Kinostart nicht vor Ende 2023 rechnen brauchen. Völlig brach liegt die Arbeit an Dune: Teil 2 trotzdem nicht. Drehbuchautor Eric Roth verriet bereits im April 2021, dass er ein Treatment (eine grobe Zusammenfassung der Geschichte) für die Fortsetzung erstellt hat. Derzeit wird das Drehbuch geschrieben.

Wie viele Dune-Bücher können noch verfilmt werden?

Wenn Dune erfolgreich ist, könnten wir die Geburtsstunde eines riesigen Franchise erleben. Neben der Spin-off-Serie und der Fortsetzung hat Villeneuve bereits Interesse bekundet, dass er sich einen dritten Teil vorstellen kann, der auf Dune Messiah, Herberts zweitem Dune-Roman, basiert. Insgesamt umfasst die Saga des US-amerikanischen Schriftstellers sechs Bände.

Dune (1965)

(1965) Dune Messiah (1969)

(1969) Children of Dune (1976)

(1976) God Emperor of Dune (1981)

(1981) Heretics of Dune (1984)

(1984) Chapterhouse: Dune (1985)

Später wurde die Reihe von seinem Sohn, Brian Herbert, und Kevin J. Anderson mit diversen Prequel- und Sequel-Reihen weitergeführt.

Prelude to Dune (drei Bände, 1999-2001),

(drei Bände, 1999-2001), Legends of Dune (drei Bände, 2002-2004),

(drei Bände, 2002-2004), Heroes of Dune (zwei Bände, 2008-2009),

(zwei Bände, 2008-2009), Great Schools of Dune (drei Bände, 2012-2016)

(drei Bände, 2012-2016) The Caladan Trilogy (drei Bände, 2020-2022)

Mit Hunters of Dune (2006) und Sandworms of Dune (2007) sind zudem zwei Bücher erschienen, die direkt an Chapterhouse: Dune anschließen. Es gibt also noch massig Stoff, der in zukünftigen Dune-Filmen und -Serien verarbeitet werden kann. Vorerst müssen wir allerdings abwarten, wie Dune in den nächsten Wochen entwickelt.

