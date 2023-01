Exklusiv: Sci-Fi-Sensation von Netflix wurde heimlich abgesetzt und wir waren 2 Jahre lang im Dunkeln

Endlich haben wir Gewissheit: Moviepilot hat erfahren, dass es keine 2. Staffel der deutschen Sci-Fi-Sensation Tribes of Europa geben wird – trotz guter Zahlen.

Netflix ist dafür bekannt, auch beliebte und spannende Projekte nach der 1. Staffel verfrüht wieder abzusetzen. Kürzlich traf es die neue deutsche Sci-Fi-Serie 1899 der Dark-Schöpfer:innen.

Doch schon vor knapp zwei Jahren startete eine deutsche Sci-Fi-Serie beim Streaming-Dienst, über deren Verbleib wir jetzt zumindest Gewissheit haben.

Keine 2. Staffel für Sci-Fi-Serie Tribes of Europa bei Netflix – trotz Potenzial für 9 Staffeln

Tribes of Europa war eine Sensation. So eine deutsche Serie hatte es bis dato nicht gegeben. Sie war kreativ völlig losgelöst von deutschen Serien-Normen und tauchte tief in eine ferne Zukunft mit Sci-Fi- und Fantasy-Elementen ein. Mein Kollege Hendrik Busch schrieb zum Start im Februar 2021 darüber:



Aufwendig, blutig und voller großer Ideen ist Tribes of Europa sowas wie die nächste logische Steigerungsform deutscher Genre-Serien.

In Tribes of Europa gerieten drei Geschwister zwischen die Fronten eines Krieges mehrerer Stämme. Das ganze spielt in einer Zukunftsvision von Europa, nachdem eine mysteriöse Katastrophe die Gesellschaft zu Fall brachte. Die sechs Episoden vergingen wie im Flug, aber danach wurde es still um die Serie.

Auf Nachfrage bestätigt mir der Showrunner Philip Koch, dass es keine 2. Staffel geben wird:

Wie auch bei 1899 wird es bei Tribes leider keine zweite Staffel geben (trotz guter Zahlen und internationaler Resonanz).

Tribes of Europa reiht sich damit in eine lange Liste an Serien mit guten Zahlen, aber verfrühter Absetzung ein. Seit einigen Monaten steht Netflix dafür noch mehr in der Kritik als ohnehin schon. Im letzten Jahr wurden 22 Serien von Netflix abgesetzt und einige davon erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Abonnent:innen.

Netflix hält sich bei Absetzungen zudem bedeckt. Im Englischen habe ich dafür des Öfteren den Begriff "Ghost Cancelling" gelesen, zu Deutsch "Geister-Absetzung".



Bei manchen Serien übernehmen es die Macher:innen oder die Stars, ihre Fans zu benachrichtigen. Philip Koch zum Beispiel habe allen nachfragenden Fans stets auf Social Media eine Antwort gegeben, wie es um seine Serie steht.



Der Serienmacher sei jedoch im Guten mit Netflix auseinandergegangen. Schade ist es dennoch, da Philip Koch selbst bei Tribes of Europa Handlungsstränge für 8 bis 9 Staffeln sah. Das große Mysterium der Serie rund um den "Schwarzen Dezember" wird nie aufgelöst werden.

