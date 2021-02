Wenn der Tribes of Europa-Plan aufgeht, wird die Netflix-Serie länger als Game of Thrones

Kriegt Tribes of Europa eine 2. Staffel? Pläne dafür gibt es bereits. Der Showrunner verfolgt einen gigantischen Plan, der Game of Thrones übertreffen könnte.

Achtung, Spoiler zu Tribes of Europa: Wohin geht die Reise von Tribes of Europa? Eine 2. Staffel muss Netflix noch bestätigen, aber mit gleich drei Cliffhangern am Ende von Folge 6 käme ein vorzeitiges Ende Körperverletzung gleich.

Das Tolle ist: Es gibt Pläne für die Fortzsetzung von Tribes of Europa. Große Pläne, geradezu überwältigende Pläne. Vor dem Start seiner Science-Fiction-Fantasy sprach Showrunner Philip Koch mit DWDL über weitere Staffeln.

Seinen Aussagen überraschen, zeugen aber von sympathischer Ambition. Gehen Hoffnungen in Erfüllung, stößt die Serie in Game of Thrones-Sphären vor.

Großer Plan für Tribes of Europa über Staffel 2 hinaus: Game of Thrones als Vorbild?

Auf die Frage, wie viele Staffeln er gerne umsetzen würde, sagte Koch:

Also, ich sehe auf jeden Fall einen großen Handlungsstrang mit diversen Tribes und Verästelungen, der 8 bis 9 Staffeln umspannen kann.

Tribes of Europa - S01 Trailer (Deutsch) HD

Aber kann dieser Plan aufgehen? Der Erzählstoff reicht bestimmt. Koch sagt es bereits, Tribes erweckt während der knapp 4 Stunden der ersten Staffel den Eindruck, uns lediglich die Spitze eines Dystopie-Eisbergs zu zeigen. Zwei der interessantesten Tribes, die Atlantier und die Femen, lernen wir nur in Ansätzen kennen.

Femen und Crows: Alle Stämme in Tribes of Europa erklärt

Zudem, und das ist der wichtigere Faktor, hat Koch einen groben Erzählplan für die 9 Staffeln ausgearbeitet. Über das Rätsel des "Schwarzen Dezember", der die Endzeit auslöste, sagt er:

"In meiner Konzeption steckt ein ganz klarer Auslöser dahinter, ein ausgeklügelter Masterplan, der über mehrere Staffeln Schritt für Schritt entschlüsselt werden soll, wenn es hoffentlich weitergeht."

"All die Punkte, die in der ersten Staffel genannt werden, sind Puzzlestücke für den Zuschauer, um langsam zu kombinieren, was hinter dem Mysterium des 'Schwarzen Dezembers' steckt."

Wie Game of Thrones: 9 Staffeln für Sci-Fi-Serie Tribes of Europa - ist das realistisch?

Mit diesem weitreichenden Konzept hat Koch vielen anderen Serien etwas voraus. Aber kriegt er die Zeit auch? Unter den Drama-Serien des 21. Jahrhunderts gehört Game of Thrones zu den absoluten Langläufern. Auf 8 Staffeln wuchs die Fantasy an, für eine Serie mit knapp einstündigen Folgen ist das eine ganze Menge.



Im Check: So hat uns Tribes of Europa gefallen

Ein derart langer Atem gehört unter hochbudgetierten Fantasy- und Sci-Fi-Produktionen inzwischen zur absoluten Ausnahme. Lediglich Serien, die mit jeder Staffel mehr Zuschauende anziehen, können darauf hoffen. Stranger Things gehört dazu, The Boys vielleicht bald.

Bei Netflix zählt eine Serie mit über 3 Staffeln bereits zu den Exoten. Der Streamingdienst setzt lieber auf Neustarts, die neuen Hype, also mehr Kund*innen anlocken. Das ist die aktuelle, etwas ernüchternde Serienrealität. Sie begünstigt eine Serie mit 9 Staffeln eher nicht.

Die 21 größten Serien-Highlights 2021 im Podcast

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



*Bei diesem Link zu Amazon handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Hofft ihr auf weitere Staffel Tribes of Europa?