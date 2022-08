Extrem beliebte Serie verschwindet bei Netflix - in nur 12 Tagen

Eine der beliebtesten Serien auf Netflix ist dort bald nicht mehr verfügbar. In nicht einmal zwei Wochen wirft der Streamingdienst das Historien-Drama aus dem Programm.

um die Landadeligen des Hauses Crawley hat in den letzten Jahren viel an Popularität gewonnen, nicht zuletzt dank zweier Filme und der Verfügbarkeit auf Netflix. Aber damit ist jetzt Schluss. Schon bald werden alle 6 Staffeln dort verschwinden.

Netflix wirft Erfolgsserie Downton Abbey bald komplett aus dem Programm

Viel Zeit bleibt Fans für einen erneuten Marathon durch die Abenteuer des Crawley-Landadels nicht mehr. Bereits am 14. August 2022 wird der Streamer die Serie aus seinem Angebot entfernen. Insgesamt handelt es sich um 52 Folgen.

Ein offizieller Grund für den Rauswurf der Erfolgsserie ist nicht bekannt. Vermutlich ist schlicht der Lizenzvertrag mit Netflix ausgelaufen. Dort waren sämtliche Folgen der Serie 2021 gelandet.

Wie es künftig mit dem Downton Abbey-Universum steht, ist nicht klar. Denkbar ist etwa eine Fortsetzung des jüngsten Kinofilms Downton Abbey II: Eine neue Ära, der kürzlich an den Kinokassen zum finanziellen Erfolg wurde (via Box Office Mojo ).

22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

