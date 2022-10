Extrem fieser Thriller heute neu im Kino: Eklige Würmer sind nur der Anfang des Grauens

Anfang des Jahres feierte Schweigend steht der Wald auf der Berlinale seine Premiere. Jetzt ist der unbehagliche Mystery-Thriller im Kinos zu sehen und enthüllt die Abgründe der bayerischen Provinz.

Würmer, die übereinander und durch die Erde kriechen: Schweigend steht der Wald beginnt mit einem ekligen wie unheimlichen Close-up, der uns das nächtliche Treiben im Detail beobachten lässt. Man will sich gar nicht vorstellen, was alles hinter dieser ungemütlichen Aufnahme steckt. Dennoch dringt Saralisa Volms Langfilmdebüt in nachfolgenden eineinhalb Stunden immer weiter in die Dunkelheit des Waldes hervor.

Volm war bisher vor allem als Schauspielerin vor der Kamera zu sehen. Bekannt wurde sie durch Filme wie Finale und Hotel Desire. In den vergangenen Jahren wagte sie sich hinter die Kamera, zuerst als Produzentin, jetzt als Regisseurin. Mit Schweigend steht der Wald verfilmt sie den gleichnamigen Roman von Wolfram Fleischauer, mit dem sie bereits im Zuge des von ihr produzierten Fikkefuchs zusammengearbeitet hat.

Schweigen steht der Wald und die Lügen der Vergangenheit

Angesiedelt im Jahr 1999 entführt der Film in die bayerische Provinz. Genau genommen finden wir uns in einem Wald in der Oberpfalz wieder. Dorthin verschlägt es die junge Fortstudentin Anja Grimm (Henriette Confurius) im Zuge eines Praktikums. Sorgfältig entnimmt sie Proben aus dem Boden und hält ihre Erkenntnisse gewissenhaft auf dem Papier fest. Dabei fällt ihr auf: Mit den Werten stimmt etwas nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Schweigend steht der Wald schauen:

Schweigend steht der Wald - Trailer (Deutsch) HD

Je tiefer Anja in Erdboden wühlt, desto tiefer dringt sie in die Vergangenheit ein. Es ist nicht nur die Vergangenheit eines Ortes, sondern ebenfalls ihre eigene: Als achtjähriges Mädchen war sie schon einmal hier. Der Urlaub in der Oberpfalz endete mit dem Tod ihres Vaters. Auf äußerst brutale Weise wurde dieser ermordet, ein Täter allerdings nie gefasst – und nun blickt sie selbst in die Mündung eines Gewehrlaufs.

Sollten es die Würmer zu Beginn des Films noch nicht klar gemacht haben, bestehen spätestens jetzt keine Zweifel mehr: Anja hat einen Ort betreten, an dem sie nicht erwünscht ist. Jede ihrer Fragen droht, gut gehütete Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen. Trotzdem lässt uns Schweigend steht der Wald lange Zeit mit der Protagonistin im Dunkeln tappen, um was es wirklich geht. Unerträglich ist diese Spannung.

Schweigend steht der Wald begeistert mit seiner Atmosphäre

Die größte Stärke von Volms Film liegt in der Atmosphäre verborgen. Gespenstisch inszeniert sie den Wald, wenn das Laub knackt und sich Anja in einem Labyrinth aus Bäumen verirrt. Der feuchte Boden, die hängenden Äste und dichten Tannennadeln strahlen jedoch ebenso etwas Beruhigendes aus. Dieser Ort scheint unberührt. Wie die Proben ergeben, täuscht der Einklang der Natur. Hier verbirgt sich Schreckliches.

© Alpenrepublik Schweigend steht der Wald

Schweigend steht der Wald entfaltet sich als aufwühlender Thriller, der Anjas persönliche Geschichte mit der verschlossenen Provinzgemeinschaft verbindet und am Ende den Bogen zu einem noch größeren historischen Kontext schlägt. Dazwischen gibt es Lügen, Misstrauen und Verdrängen. Was der Film besonders gut zum Ausdruck bringt: Wie die Wahrheit zum Greifen nahe ist und trotzdem nie ausgesprochen wird.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

Nicht nur der Wald steht schweigend da. Noch unheimlicher als die Kamerafahrten durch nebelige Landstriche sind die Nahaufnahmen der Personen, die das Schweigen institutionalisiert haben. Volms Film steckt voller präziser wie erschreckender Beobachtungen. Und dann wäre da noch Henriette Confurius, die nach dem herausragenden Das Mädchen und die Spinne in ihrer nächsten Hauptrolle glänzt.

Schweigend steht der Wald läuft ab heute, dem 26. Oktober 2022, im Kino.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Februar 2022 veröffentlicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Schweigend steht der Wald im Kino anschauen?