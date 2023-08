Extrem harter Thriller über echten Serienmörder war 11 Jahre verboten: Nur noch 11 Tage könnt ihr ihn bei Amazon Prime streamen

Amazon Prime hat noch wenige Tage einen Serienkiller-Film nach wahren Begebenheiten im Angebot, in dem ein Mensch gejagt wird. 11 Jahre lang war er in Deutschland verboten.

Menschenjagd ist ein beliebtes Thriller-Szenario. Den Anfang machte der Klassiker Graf Zaroff - Genie des Bösen, von dem viele Remakes existieren. Eines davon gibt es noch bis zum 4. September 2023 bei Amazon Prime zu sehen: Es handelt sich um den blutigen Thriller Surviving the Game - Tötet ihn!, der in Deutschland lange Zeit auf dem Index stand.

Bei Amazon Prime: Blutige Menschenjagd nach wahrem Serienkiller-Vorbild

In Surviving the Game wird der Obdachlose Jack Mason (Ice-T) für einen ominösen Jagdjob in der Wildnis angeheuert. Nach einem geselligen Abend mit den wohlhabenden Mitgliedern der Jagdgesellschaft wird er am nächsten Tag brutal darauf aufmerksam gemacht, dass er selbst die Beute sei und nunmehr durch die Wälder zu Tode gehetzt werde.

Surviving the Game ist voller harter Gewalt und von 1994 bis 2015 auf die Liste der jugendgefährdenden Medien in Deutschland gesetzt (via Schnittberichte ). Er unterlag daher unter anderem einem Werbeverbot. Die Jugendschützer mag vielleicht auch schockiert haben, dass er der wahren Geschichte eines Serienkillers sehr nahekommt.

So tötete der amerikanische Serienkiller Robert Hansen zwischen 1971 und 1983 mindestens 17 Frauen, die er zuvor häufig in der Wildnis ausgesetzt und gejagt hatte. Viele seiner Opfer wurden tot in den Wäldern Alaskas gefunden.

