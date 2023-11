Extrem spannendes Mystery-Meisterwerk mit Scarlett Johansson heute im TV: Das Ende wird euch umhauen

Heute kommt ein besonders spannendes Mystery-Drama im TV, das mit haufenweise Stars wie Scarlett Johansson auftrumpft. Aber auch das Ende hat enorme Wucht.

Einen der spannendsten Filme, die Christopher Nolan je gemacht hat, könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen: Prestige - Die Meister der Magie vereint nicht nur einen bombastischen Cast, sondern auch nervenzerreißende Spannung mit einer gewissen Opulenz. Und dann ist da noch dieses Ende, das euch garantiert den Boden unter den Füßen wegzieht.

Darum geht's in Prestige - Die Meister der Magie

Einst haben sie als Assistenten zusammengearbeitet, später wurden sie zu bitteren Feinden: Die beiden Zauberkünstler Alfred Borden (Christian Bale) und Robert Angier (Hugh Jackman) konkurrieren am Ende des 20. Jahrhunderts ums Publikum und den besten Zaubertrick.

Nachdem bei einem missglückten Zaubertrick die Assistentin und Gattin von Angier, Julia McCullough (Piper Perabo), ertrinkt, verübt Angier einen Sabotage-Akt bei Borden. Der verliert durch das Attentat zwei Finger und jeglicher Respekt, der jemals zwischen den beiden existierte, ist für immer verloren.

Am Schluss dreht sich alles um den Zaubertrick "Der transportierte Mann". Bordens Trick bringt Angier fast um den Verstand: Er kommt einfach nicht dahinter, wie das Zauber-Schauspiel funktioniert, obwohl er sogar seine Assistentin Olivia Wenscombe (Scarlett Johansson) darauf ansetzt. Nach einigen Jahren gelingt es Angier allerdings, eine eigene Version des Tricks auf die Beine zu stellen, die es in sich hat.

Warner Bros. Pictures Germany Neben Hugh Jackman und Christian Bale hat Prestige auch Scarlett Johansson und Michael Caine.

Das Ende von Prestige - Die Meister der Magie gehört zu den fiesesten, die es gibt

Ganz am Ende von Prestige erfahren wir, wie die beiden verschiedenen Zaubertricks funktionieren. Im Ergebnis liefern sie dasselbe, aber in ihrer Herangehensweise könnten sie kaum unterschiedlicher ausfallen. Eines eint aber beide Methoden: Beim ersten Ansehen des Films dürften die Wenigsten darauf kommen, was dahinter steckt.



Achtung, Spoiler! Angier ertrinkt nur scheinbar, Borden wird aber des Mordes an ihm angeklagt und gehängt. Aber Angier befindet sich während der Hinrichtung offenbar quicklebendig im Publikum, und auch von Borden gibt es noch einen Doppelgänger, der Angier letztlich erschießt.



Das ist die Lösung: Christian Bales Alfred Borden hat einen Zwillingsbruder namens Bernard Fallon. Seit ihrer Jugend vertuschen die beiden Geschwister, dass sie eineiige Zwillinge sind. Nicht einmal die Frau Sarah und seine Geliebte Olivia wissen davon. Fallon entfernt sich sogar die beiden Finger, die Borden verloren hat.

Angiers Vorgehensweise an den Trick Der transportierte Mann fällt aber nochmal sehr viel düsterer aus: Er hat von Nikola Tesla (David Bowie!) eine Maschine erhalten, mit der er sich duplizieren kann. Bei jeder Vorstellung des Tricks ertrinkt sein Klon.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Prestige - Die Meister der Magie?

RTLZWEI strahlt Prestige - Die Meister der Magie am heutigen Samstag, den 25. November 2023 um 22:35 Uhr aus. Eine Wiederholung kommt am 26. November um 3:25 Uhr. Zusätzlich gibt es Prestige bei Apple TV, Amazon, Maxdome oder Magenta TV online zum Leihen oder Kaufen.

