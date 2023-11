In 6 Tagen startet der wohl beste Film des Jahres bei Amazon: Er geht 180 Minuten und fesselt bis zum atemberaubenden Ende

Der für viele beste Film des Jahres erscheint in Kürze bei Amazon. Das Meisterwerk über die monströseste Erfindung des 20. Jahrhunderts reißt bis zur letzten Sekunde mit.

2023 gab es für viele Kino-Fans eigentlich nur eine Frage zu klären: Was ist besser, Barbie oder Oppenheimer? Viele von ihnen, inklusive vieler Kritiker:innen (via Metacritic ), entschieden sich für das bombastische Physiker-Drama von Christopher Nolan (Inception). Wer den für viele besten Film des Jahres noch nicht gesehen hat, kann ihn in 6 Tagen auch bei Amazon kaufen oder leihen *.

In 6 Tagen bei Amazon: Oppenheimer erzählt die Geschichte einer Bombe

Oppenheimer dreht sich um das Physik-Genie Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine neue Waffe gegen Nazi-Deutschland entwickelt. Als die Atombombe schließlich zum Einsatz kommt, weicht sein Idealismus einer wachsenden Angst um das Schicksal der Welt.

Schaut euch hier den Trailer zu Oppenheimer an:

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nolans Meisterwerk lotet Fragen über die Verantwortung eines Erfinders zu seiner Erfindung aus und zeigt die Entwicklung der Atombombe durch die Augen eines zutiefst getriebenen Mannes. Oppenheimer erzählt aber auch von der öffentlichen Zerstörung eines Genies, dessen Bedenken vom Lauf der Zeit überrollt wurden. Tugend und Schuld der Hauptfigur gipfeln in einem atemberaubenden Finale.

Wann kommt Oppenheimer zu Amazon?

Oppenheimer erscheint als digitale Stream-Version und Blu-ray am 22. November 2024 bei Amazon. Der Film hat eine Laufzeit von 180 Minuten. Neben Murphy ist unter anderem Emily Blunt (Sicario) vor der Kamera zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

