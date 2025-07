F1 mit Brad Pitt bricht nächsten Rekord: Action-Film gelingt, was nicht einmal gewaltiges Schlachtenepos schaffte

Bereits zum Startwochenende konnte F1: Der Film an den Kinokassen beeindrucken. Keine zwei Wochen später ist der Action-Blockbuster mit Brad Pitt in der Hauptrolle der erfolgreichste von Apple TV+.

Kann ein über 200 Millionen US-Dollar teuer Rennsportfilm an den Kinokassen überhaupt erfolgreich sein? Gerade in den USA waren viele Hollywood-Insider skeptisch, da Formel 1 dort (bislang) bislang keine große Sache und die Liste der Box-Office-Erfolge des Genres überschaubar ist. F1: Der Film konnte jedoch alle Erwartungen an den Kinokassen übertreffen und absolvierte eine hervorragende erste Runde.

Mit einem Einspielergebnis von 144 Millionen US-Dollar sorgte F1: Der Film letzte Woche für den erfolgreichsten Start eines von Apple TV+ produzierten Originalfilms. Diese Woche können wir direkt den nächsten Rekord verkünden: Wie Variety berichtet, ist F1 mit einem bisherigen Gesamteinspielergebnis von 293 Millionen US-Dollar nun offiziell der erfolgreichste Film in der Geschichte des Streaming-Diensts.

F1: Der Film übertrifft Ridley Scott und Martin Scorsese

In nur zehn Tagen hat F1 damit mehr eingespielt als die bisherigen Spitzenreiter von Apple TV+ in ihrer gesamten Kinoauswertung. Ridley Scotts Napoleon kam 2023 auf 221 Millionen US-Dollar. Davor führte Martin Scorseses Killers of the Flower Moon mit 158 Millionen die Liste der erfolgreichsten Filme von Apple TV+ im Kino an.

Ausgehend vom aktuellen Trend könnte F1: Der Film bis zum Ende seines Laufs rund 500 Millionen US-Dollar einspielen. Damit würde er aktuell auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme 2025 landen, was für einen Blockbuster ohne direkte Franchise-Anbindung, der über seinen Star (Brad Pitt) und sein Thema (Formel 1) verkauft wird, bemerkenswert ist.

Bei einem Budget, das sich je nach Quelle zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar befindet, ist ein durchschlagender Erfolg nach traditionellen Hollywood-Maßstäben dennoch fraglich. Bei einem solchen Blockbuster wird in der Regel das Zwei- bis Dreifache der Kosten als Einspielergebnis erwartet, um schwarze Zahlen zu schreiben.

Für Apple TV+ ist F1: Der Film ein Meilenstein

Da Apple TV+, die den Film in Zusammenarbeit mit Warner Bros. ins Kino bringen, kein klassisches Studio ist, gelten hier allerdings andere Regeln. In der bisherigen Apple-Geschichte steht F1 so oder so als Leinwand-Meilenstein. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das auf die zukünftige Leinwandstrategie des Streamers auswirkt.

Mehr zu F1:

Bereits letzte Woche gab es Meldungen darüber, dass Apple TV+ einer Fortsetzung des Rennsportfilms nicht abgeneigt ist. Regisseur Joseph Kosinski hatte sogar bereits eine Crossover-Idee: Er will Brad Pitts Sonny Hayes zusammen mit dem von Tom Cruise gespielten Cole Trickle aus Days of Thunder auf der Rennstrecke sehen.