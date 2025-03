Fans fordern Konsequenzen nach Eklat im Sommerhaus der Normalos: "Da kriegt man Angst"

Das Sommerhaus der Normalos steht dem Promi-Original in nichts nach: Drama, Intrigen und Tränen gibt es auch hier im Überfluss zu sehen. Ein Kandidat schießt jetzt aber übers Ziel hinaus. Sein extremes Verhalten weckt heftige Kritik bei den Sommerhaus-Fans. Nach weiteren Eskalationen wird sogar der Rauswurf gefordert.

Streit und Konflikte gehören zum Sommerhaus seit Staffel 1 dazu. Egal ob Sommerhaus der Stars oder jetzt der brandneue Normalo-Ableger – in der Show werden alle Pärchen an den Rand der Belastungsgrenze gedrängt. Ein Kandidat zeigt aber in einer Drucksituation sein wahres Gesicht und schockiert damit die Fans zutiefst. Die Zuschauenden gehen auf die Barrikaden und fordern Konsequenzen.

Toxischer Sommerhaus-Kandidat: Er bringt seine Freundin zum Weinen und versteht nicht mal, womit

Im Sommerhaus der Normalos stand das Spiel "Tischlein deck dich" auf dem Programm. Die Paare bekommen jeweils zwei Portionen eklig stinkendes Essen vorgesetzt und müssen dann abwechselnd Quizfragen beantworten. Wer die Antwort korrekt nennt, muss das Essen nicht verspeisen. Wer die Antwort nicht kennt, muss schlucken und mit Brechreiz vorliebnehmen.

Ein Paar sorgt bei dem Spiel allerdings direkt für einen Eklat: Buchhalter Maki (31) und IT-Einkäuferin Michelle (28) stellen sich der Herausforderung – als es aber schlecht läuft, wird Maki extrem aggressiv. Er attackiert seine Freundin verbal und setzt diese immer mehr unter Druck. Als sie das Wort "Intelligenzniveau" im Stress nicht korrekt buchstabiert, flippt Maki total aus. Er lässt sich in einer ellenlangen Tirade darüber aus, wie dumm seine Freundin sei. "Alter, du bist null intelligent", so sein Fazit. "Schande über dich!"

Michelle verliert die Fassung und ist sichtlich überfordert vom Wutausbruch ihres Partners. Die nächste Frage ("Wo ist der Venushügel?") kann sie auch nicht beantworten, woraufhin Maki noch härter ausrastet. "Bist du eine Frau?!", fährt er sie an. Michelle bricht in Tränen aus und Maki wirkt in seiner Wut richtig bedrohlich. Wer ist seiner Meinung nach am vermasselten Spiel schuld? Natürlich Michelle. Im anschließenden Interview spricht sie unter Tränen an, dass dieser Umgangston sie belastet: "Ich finde halt, du hast mich auch irgendwie voll unter Druck gesetzt." Leider wird spürbar, dass sie Angst hat, ihm richtig die Meinung zu geigen.

Sommerhaus-Fans fordern Rauswurf: Makis toxisches Verhalten soll Konsequenzen haben

Online hagelt es für diese toxische Beziehungsdynamik Kritik: Die Zuschauenden sorgen sich vor allem um Michelle, denn immer wieder wird deutlich, dass sie sich gegen die verbalen Übergriffe ihres Partners nicht wehren kann. Während Maki sich in seine Aggressionen hineinsteigert, scheint er alles dafür zu geben, seine Michelle wertlos fühlen zu lassen. Das Macho-Gehabe sorgt für heftige Kritik:

"Wenn ich sehe, wie Maki mit der Frau umgeht, lässt es einen zusammenzucken. Da kriegt man Angst um die Kleine."

"Maki ist soooooo toxisch. Die arme Maus."

"Dem Maki hätte ich das Essen ins Gesicht geschmissen und wäre gegangen."

Viele hoffen deshalb, dass Michelle sich von Maki trennt:

"Schrecklich, wie Maki mit seiner Freundin umgeht. Sie tat mir so leid. Ich hoffe, dass sie ihre Konsequenzen zieht."

"Hoffentlich hat sich Michelle spätestens beim Wiedersehen von diesem Typ getrennt."

"Michelle, such das Weite, bitte. Maki ist maximal toxisch."

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, immer montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.