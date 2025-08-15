Fans von Alien: Earth können alle Filme und die Predator-Crossover hier streamen

Die brandneue Serie Alien: Earth sorgt auf Disney+ für Furore. Doch wo kann man die Sci-Fi-Horror-Filmreihe des langjährigen Franchise streamen? Sie sind näher, als man meinen könnte.

Es sind erst zwei Episoden von Alien: Earth bei Disney+ online, da sprechen Sci-Fi-Horror-Fans bereits von einer der besten Serien des Jahres. Angefangen hat natürlich alles mit Ridley Scotts bahnbrechendem Film von 1979. Seitdem sind immer wieder neue Einträge aus der abwechslungsreichen Reihe erschienen. Doch wo kann man sie streamen?

Die Alien-Filmreihe komplett bei Disney+ im Stream

Ganz genau, wenn ihr schon ein Abonnement bei Disney+ habt, um die Serie Alien: Earth zu streamen, könnt ihr beim VoD-Dienst der Maus gleich mit der gesamten Alien-Filmreihe weitermachen. Die umfasst bisher folgende Titel:

Zusätzlich sind die Crossover-Filme Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator 2 als Teil der Predator-Filmreihe bei Disney+ vorhanden. Die gehören allerdings nicht zum erzählerischen Kanon der eigentlichen Alien-Filmreihe.

Eine kleine Warnung zusätzlich: Disney+ bietet die Alien-Filme in einer praktischen Sammlung an und führt darin eine Liste namens "Alien in chronologischer Reihenfolge". Die bezieht sich aber auf die interne Timeline des Franchise, das hin und wieder für Prequels in der Zeit zurück sprang. Für die Produktionsreihenfolge haltet ihr euch an unsere obige Auflistung.

Alien ist Sci-Fi-Horror mit Abwechslung

Unterhaltsamerweise ist kein Eintrag der Alien-Filmreihe wie der andere. Der Originalfilm begann als klaustrophobischer Horror vor dem Unbekannten mit expliziten Untertönen sexueller Gewalt – ganz wie die Bilder des Künstlers H.R. Giger, der den Xenomorph designte. James Cameron nutzte sein Sequel daraufhin für einen militärischen Action-Film, in dem das Thema Mutterschaft auf einmal eine große Rolle spielt.

Horror und Action wechseln sich auch in der späteren Filmreihe – mit und ohne Originalstar Sigourney Weaver – ab, die dann immer öfter in philosophische Gefilde über die Beschaffenheit und den Ursprung der Menschheit abdriftet. All diese Zutaten sind auch in Alien: Earth von Showrunner Noah Hawley (Fargo) vorhanden, der besonders synthetische Menschen verschiedener Machart und diverse Aliens ins Zentrum rückt.

Seht hier den Trailer zur Alien-Serie auf Disney+:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (English) HD

Neue Folgen von Alien: Earth erreichen uns wöchentlich um 2 Uhr morgens auf Disney+. Episode 3 geht am Mittwoch, den 20. August online, das Staffelfinale steht mit Folge 8 am 24. September an.