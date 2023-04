Fantasy-Abenteuer bei Disney+: Peter Pan & Wendy ändert eine Figur komplett, weil das Original schrecklich war

Der Disney-Film Peter Pan von 1953 hat eine Neuauflage erhalten. In Peter Pan & Wendy bei Disney+ könnt ihr ab sofort eine völlig neue Tiger Lily bewundern, die wegen ihrer rassistischen Vorlage grundlegend geändert wurde.

Nicht nur Disney hat bei der Neuauflage älterer Stoffe das Problem, dass vieles nicht mehr zeitgemäß ist. Beim neuen Fantasy-Abenteuer Peter Pan & Wendy standen die Drehbuchschreiber Toby Halbrooks und David Lowery vor einer ziemlichen Herausforderung. Das Original strotzt nur so vor Rassismus gegenüber indigener Figuren. Das musste sich ändern.

Rassistische Vorlage: Tiger Lily wurde für Peter Pan & Wendy bei Disney+ komplett umgeschrieben

Um die Problematik von Peter Pan zu verstehen, müssen wir auf das Entstehungsjahr schauen. Schöpfer J. M. Barrie veröffentlichte den Roman Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn't Grow Up 1904 und das Folgewerk Peter and Wendy im Jahr 1911. Damals war Sensibilisierung kaum Thema.

Auch der Disney-Film Peter Pan von 1953 macht noch vieles falsch. Disney-Experte Josh Spiegel weist bei Slash Film vor allem auf die Figur Tiger Lily und ihren indigenen Stamm hin. Ihre Darstellung in Peter Pan geht nicht über rassistische Stereotypen hinaus.

Vor allem das Lied "Warum ist die Rothaut rot?" (im Original "What Made the Red Man Red?") ist heute ein Mahnmal zur dringenden Überarbeitung der Native Americans in einer Peter Pan-Neuauflage.

Disney Peter Pan & Wendy bei Disney+: Tiger Lily

Bereits 2018, als David Lowery mitten in der Drehbuch-Arbeit zum neuen Peter Pan-Film für Disney+ steckte, äußerte er sich zu dem Thema. In einem Interview mit Entertainment Weekly stellte er klar:

Der originale Peter Pan-Film ist offensichtlich schrecklich rassistisch. Das muss gleichmal weg.

Dieses Versprechen hat er umgesetzt. Für Peter Pan & Wendy wurde die Figur Tiger Lily komplett neu erfunden und hierfür auch zwei Berater hinzugezogen. Tiger Lily ist eine Kriegerprinzessin des indigenen Stamms im Nimmerland und die Tochter des Chiefs. Gemimt wird sie von der Cree-Schauspielerin Alyssa Wapanatâhk. Ihre Herkunft war ebenfalls Inspiration für die Neuerschaffung von Tiger Lily.

Gegenüber dem Magazin Total Film (via Slash Film ) erklärt Lowery, dass sie für Tiger Lily aus der Nebenrolle eine wesentliche Rolle schreiben wollten, die sich besser in den Film einfügt.

Es gab nichts in der Vergangenheit von Tiger Lily, das wir übernehmen mussten. Die Charakter-Version im neuen Film ist stark, dynamisch, es ist fantastisch. Es sollte einen Tiger Lily-Film geben!

Wapanatâhk selbst hofft, dass Disneys Vergangenheit da bleibt, wo sie ist: in der Vergangenheit.



Das neue Fantasy-Abenteuer könnt ihr ab sofort im Abo bei Disney+ streamen. Nach Peter Pan & Wendy lässt die nächste Disney-Neuauflage nicht lange auf sich warten. Denn bereits am 25. Mai 2023 kommt das Remake von Arielle, die Meerjungfrau ins Kino.

Podcast: 10 Fantasy-Film-Tipps zum Streamen nach Peter & Wendy

Wer nach Peter & Wendy in weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten eintauchen will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

