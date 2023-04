Jetzt bei Disney+: Fast vergessender Sci-Fi-Blockbuster mit einer richtig guten Idee

Disney+ hat vor wenigen Tagen einen aufregenden Science-Fiction-Film in sein Streaming-Programm aufgenommen, der mit großen Stars und einer ziemlich düsteren Geschichte daherkommt.

Wenn es um überzeugende Dystopien im Kino geht, ist Andrew Niccol stets eine gute Anlaufstelle. Mit Gattaca brachte er vor 25 Jahren einen überaus faszinierenden Science-Fiction-Film auf die große Leinwand, der zwischen beklemmenden und romantischen Tönen schwankte. 2011 lieferte er den fesselnden Sci-Fi-Thriller In Time ab.

Nachdem Niccol in Gattaca eine Zwei-Klassen-Gesellschaft untersucht hat, wartet auch In Time mit einer spannenden Prämisse auf, die das Bild von einer extrem düsteren Zukunft zeichnet: Lebenszeit ist zur kostbarsten Währung worden. Wer über 25 Jahre alt ist, muss um jede weitere Sekunde seines Lebens kämpfen.

Der Sci-Fi-Thriller In Time bei Disney+: Wenn Lebenszeit zur neuen Währung wird

In der Welt, die wir in In Time kennenlernen, hat es die Menschheit geschafft, den natürlichen Alterungsprozess zu stoppen. Der Grund dafür ist die Überbevölkerung auf der Erde. Jetzt müssen die Menschen selbst für Kleinigkeiten wie einen Kaffee mit ihrer kostbaren Lebenszeit bezahlen – und von dieser gibt es nicht mehr viel.

Hier könnt ihr den Trailer zu In Time schauen:

In Time - Trailer (Deutsch)

Im Mittelpunkt der Geschichte findet sich Justin Timberlake als einfacher Arbeiter wieder, der verzweifelt versucht, seinem (zeitlich begrenzten) Schicksal zu entkommen. Darüber hinaus gehören Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Olivia Wilde und Alex Pettyfer zum stargespickten Cast von In Time, der trotz seiner fesselnden Handlung in den vergangenen Jahren eher in Vergessenheit geraten ist. Zu Unrecht!

