Fantasy-Abenteuer von Disney+ endet nach nur einer Staffel und Fans trauern: "Ich kann nicht glauben, dass wir sie verlieren"

Traurige Nachrichten für alle Fans von Willow: Die charmante Fantasy-Serie mit Warwick Davis in der Hauptrolle wird bei Disney+ nicht für Staffel 2 zurückkehren.

Letztes Jahr sind gleich drei große Fantasy-Serien im Streaming-Bereich gestartet. Amazon wagte sich mit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ins Zweite Zeitalter von Mittelerde. HBO erforschte in House of the Dragon die Vorgeschichte der Targaryens. Und Disney+ kehrte ins 1988 begründete Willow-Universum zurück.

Willow anno 2022 erzählt die Fortsetzung der Geschichte in Form einer Serie. Warwick Davis ist wieder als titelgebender Zauberer am Start, während sich um ihn herum eine neue Generation an Held:innen versammelte. Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, geht das Abenteuer nicht weiter – kein grünes Licht für Staffel 2.



Fantasy-Serie bei Disney+ abgesetzt: Staffel 2 von Willow wird es nicht geben

Die Nachricht der Absetzung von Willow sorgt bei den Fans Enttäuschung. Nicht zuletzt wurde am Ende der 1. Staffel durch drei Bücher angedeutet, dass noch weitere Staffeln möglich sind. "Ich kann nicht glauben, dass wir sie verlieren", kommentiert ein Fan auf Twitter die Absetzung im Hinblick auf die tollen Figuren der Serie.

Nach allem, was wir mit Willow, Elora und Co. erlebt haben, wird es wirklich schwer, sich nach nur einer Staffel von der Serie zu verabschieden.

Das liebenswerte Ensemble von Willow ist eines der besten, das wir im vergangenen Serienjahr kennenlernen durften.

Besonders bitter ist die Absetzung für Erin Kellyman. Nach Solo: A Star Wars Story und The Falcon and The Winter Soldier ist Willow schon das dritte Projekt aus dem Disney-Kosmos, bei dem eine Rückkehr ihrer Figur unmöglich scheint.

Deadline verweist in seinem Bericht zwar auf die Möglichkeit, dass Willow eines Tages erneut von Disney und Lucasfilm aufgegriffen werden könnte, da es sich prinzipiell um eine bekannte Marke handelt. Vorerst endet die Reise aber an diesem Punkt.

Wenn ihr Willow noch nicht gesehen habt, lasst euch von der Absetzung der Serie nicht abschrecken. Die 1. Staffel ist ein kurzweiliges und sehr charmantes Fantasy-Vergnügen, das acht Episoden lang in den Bann zieht und die wichtigsten Fragen klärt, sodass wir in kein offenes Cliffhanger-Ende stolpern.

