Fantasy-Bombast bei Netflix: Harry Potter-Klon startet schon nächste Woche

Mit dem Fantasy-Blockbuster The School for Good and Evil stellt Netflix sein eigenes Harry Potter vor. Der neue Trailer präsentiert stolz die Schauwerte des Films mit Charlize Theron.

In wenigen Tagen startet bei Netflix einer der größten Filme, die der Streaming-Dienst dieses Jahr zu bieten hat. Die Rede ist von dem Fantasy-Blockbuster The School for Good and Evil, der das Potential besitzt, zum Harry Potter von Netflix zu werden. Kurz vor der Premiere des Films wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

The School for Good and Evil lockt erzählt die Geschichte der jungen Sophie (Sophia Anne Caruso), die an der titelgebenden Schule unterrichtet wird. Wie es aussieht, hat sie jedoch die falschen Texte aus der Bibliothek verinnerlicht. Eigentlich sollte sie zur Heldin ausgebildet werden. Wie sich jedoch herausstellt, hat sie andere Tendenzen.

Neuer Trailer zu The School for Good and Evil

The School for Good and Evil - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der neue Trailer zu The School for Good and Evil betont die Schauwerte des Films. Inszeniert wurde das Spektakel von Paul Feig, der in erster Linie für Komödien wie Brautalarm, Taffe Mädels und Spy – Susan Cooper Undercover bekannt ist. Mit Ghostbusters lieferte er seinen bisher größten Film ab.

The School for Good and Evil startet am 19. Oktober 2022 bei Netflix. Zum Cast gehören u.a. Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh und Laurence Fishburne.

