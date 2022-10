Exklusiv: Dark-Nachfolger 1899 stößt uns vor dem Netflix-Start mit neuem Poster in den Rätsel-Abgrund

Das Team der Sci-Fi-Serie Dark hat mit 1899 die nächste Netflix-Knobelei am Start. Das neue Poster verspricht eine aufregende Reise hinab in die tiefsten Rätsel-Abgründe.

Mit Dark schenkte uns das kreative Duo Baran bo Odar und Jantje Friese ein komplexes Serien-Enigma über Zeitreisen, komplizierte Stammbäume und hirnverdrehende Rätsel. Nächsten Monat kehren sie nun mit ihrer neuen Serie 1899 zu Netflix zurück.

Wir dürfen euch exklusiv das neueste Poster zur Netflix-Serie präsentieren. Und dieser Einblick in die geheimnisvolle Atlantikreise untermauert erneut, dass uns eine neue Serien-Obsession voller spannender Mysterien, die uns den Schlaf rauben, erwartet.

Die neue Mystery-Serie des Dark-Teams ist ein einziges Rätsel

Worum geht es überhaupt in 1899? In der neuen Netflix-Serie machen die Passagiere an Bord des Migrantenschiffes Kerberos eine schaurige Begegnung. Auf der Reise von Europa nach New York erblicken sie auf hoher See ein scheinbar verlassenes Schiff. Dabei handelt es sich um die seit Monaten vermisste Prometheus, das Schwesterschiff der Kerberos.

Was mit diesem Schiff und all den Menschen an Bord wirklich geschehen ist und wie das alles mit den Schicksalen der aus verschiedensten Ländern stammenden Kerberos-Reisenden zusammenhängt, ist das zentrale Mysterium von 1899. Das verdeutlicht auch das neueste Poster:

© Netflix 1899

Das erste Poster zu 1899 zeigte uns einen Ozeandampfer, der gefährlich nah an einem rätselhaften und geometrisch sauber gezogenen Meeresabgrund schwimmt. Mit dem neuesten Serien-Artwork begeben wir uns nun mitten hinein in den dreieckigen Rätselschlund. Darauf zu entdecken sind nicht nur die Prometheus und die Kerberos, sondern auch die Hauptfigur Maura Franklin (Emily Beecham).

Diese befindet sich im freien Fall mitten in den Abgrund. Aber wohin führt dieser? Auf den Grund des Meeres? In die Hölle? In unsere eigenen tiefsten Rätsel-Abgründe? Oder wird sogar eine Parallele zu Alice im Wunderland angedeutet, die Maura direkt hinab in eine andere Welt fallen lässt? Wenn die 1899-Schöpfer mit Dark eines bewiesen haben, dann dass wir das Komplexeste und Unmöglichste erwarten sollten.

Wann startet 1899 bei Netflix?

1899 kommt am 17. November 2022 zum Streaming-Dienst. Die erste Staffel besteht aus insgesamt acht Folgen. Antworten auf alle Rätsel werden diese aber vermutlich nicht liefern. Denn der Masterplan für die neue Mystery-Serie sieht drei Staffeln vor – wie schon zuvor bei Dark.



