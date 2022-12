Fantasy-Comeback: Teen Wolf-Macher arbeitet an neuer Werwolf-Serie mit Sarah Michelle Gellar und es gibt sogar einen Trailer

Teen Wolf-Schöpfer Jeff Davis bringt Buffy-Star Sarah Michelle Gellar in einer Fantasy-Serie zurück. Nach 19 Jahren legt sie sich wieder mit Langzahn-Monstern an.

Die Werwolf-Saison ist angebrochen. Teen Wolf-Schöpfer Jeff Davis setzt seine Kult-Serie bald mit Teen Wolf: The Movie fort. Aber er hat noch eine große Rückkehr im Gepäck. Mit der Werwolf-Story Wolf Pack wird Buffy-Star Sarah Michelle Gellar in einer Fantasy-Serie zurückkehren. Ein erster Teaser ist schon erschienen.

Schaut euch hier den ersten Wolf Pack-Teaser auf Englisch an:

Wolf Pack - S01 Teaser Trailer (English) HD

Teen Wolf-Macher setzt Buffy-Star auf Fantasy-Kreaturen an

Die Serie dreht sich um vier Teenager, die kurz nach einem Waldbrand in Kalifornien aufeinandertreffen. Sie alle wurden von einem Werwolf gebissen, der nun in Los Angeles Unheil anrichtet. Während sie sich an ihr neues Leben gewöhnen, ist ihnen Brandermittlerin Kristin (Sarah Michelle Gellar) auf der Spur. Zwischen der Kreatur und dem Feuer gibt es offenbar einen Zusammenhang.

An Wolf Pack dürften sich die Anhänger:innen gleich mehrerer Franchises erfreuen. Teen Wolf-Fans werden der neuen Serie von Jeff Davis entgegenfiebern. Und alle Buffy - Im Bann der Dämonen-Fans freuen sich nach 19 Jahren über Gellars Comeback in einer Fantasy-Serie über Monster mit langen Zähnen.

Wann kommt Wolf Pack nach Deutschland?

Wolf Pack soll am 26. Januar 2023 zu Paramount+ kommen. Der Streamingdienst des Produktionsunternehmens Paramount wird am 8. Dezember 2022 in Deutschland an den Start gehen.

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

Freut ihr euch auf Wolf Pack?