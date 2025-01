Fantasy-Film neu bei Netflix: Magisches Abenteuer erklimmt die Charts, nachdem es im Kino letztes Jahr floppte

Nur fünf Monate nach seinem Kinostart schlägt ein Fantasy-Film mit magischer Idee bei Netflix auf und erklimmt die Charts. Ein DC-Star erweckt darin Träume zum Leben.

Ein Fantasy-Film, der letzten Sommer im Kino eher unter dem Radar lief, ist am 19. Januar 2025 bei Netflix eingetroffen. Nun arbeitet Harold und die Zauberkreide sich stetig in der Film-Top-10 nach oben und erlebt nach dem Misserfolg an den Kinokassen zumindest im Stream eine zweite Renaissance.

Fantasy bei Netflix: Harold und die Zauberkreide macht Zeichnungen lebendig

Harold (DCs Shazam!-Star Zachary Levi) hat eine besondere Gabe: Mit seinem lila Stift kann er alles zum Leben zu erwecken, was er sich vorstellen – und zeichnen – kann. Normalerweise lebt Harold in einem Kinderbuch, doch durch Zufall stolpert er in die reale Welt und staunt nicht schlecht über das wilde Treiben in New York City.

Terry (Zooey Deschanel) und ihre Familie neben sich des seltsam kindlichen, etwas orientierungslos wirkenden Mannes an. Fahrräder, Flugzeuge und Fabeltiere entstehen bald unter ihren Augen aus den Strichen von Harolds magischer Kreide. Doch das mächtige Fantasy-Werkzeug droht, in die falschen Hände zu geraten und so viel Ärger anzurichten.

Mit einem Budget von 40 Millionen US-Dollar laut Deadline spielte Harold und die Zauberkreide am weltweiten Box Office gerade einmal einen Gewinn von 32 Millionen wieder ein. Ob es nun daran liegt, dass das dem Film zugrunde liegende Kinderbuch * aus dem Jahr 1955 von Crockett Johnson außerhalb der USA kaum bekannt ist oder die schlechten Kritiken (34/100 bei Metacritic , 28 % bei Rotten Tomatoes ) Familien abschreckten?

Bei Netflix erfreut sich Harold und die Zauberkreide von Regisseur Carlos Saldanha (Ice Age) aktuell trotzdem steigender Beliebtheit und belegt momentan Platz 4 der Charts.

Das ist die aktuelle Netflix-Top-10 der Filme

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.