39 Jahre Wartezeit enden in 3 Wochen: Dann kehrt einer der stärksten Fantasy-Helden der 80er zurück

Einer der kultigsten Helden der 80er hat seinen ersten und bisher einzigen Live-Action-Kinofilm schon vor fast 40 Jahren hinter sich gebracht. Kommenden Monat kehrt er auf die Leinwand zurück.

Wenn ihr Ende der 80er oder Anfang der 90er aufgewachsen seid, steht die Chance nicht schlecht, dass sich zwischen euren Spielzeugfiguren ein muskulöser Fantasy-Hunk mit Zauberschwert und Prinz-Eisenherz-Frisur befand. Die Rede ist natürlich von He-Man aus der gleichnamigen Zeichentrickserie, der 1987 schon seinen ersten Live-Action-Kinofilm Masters of the Universe mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle bekam.

Fast vier Jahrzehnte hat es gedauert, aber nach mehreren Franchise-Einträgen der animierten Art kommt dieses Jahr ein brandneues Realfilmabenteuer mit dem starken Mann vom Planeten Eternia auf uns zu.

Fantasy-Held He-Man und die Masters of the Universe kehren in 3 Wochen auf die Leinwand zurück

Regisseur Travis Knight (Bumblebee) bringt He-Man mit dem neuen Masters of the Universe-Filmabenteuer auf die Leinwand zurück. Die Story beginnt im Hier und Jetzt auf der Erde, wo Adam Glenn (Nicholas Galitzine) erst seine Identität als Prinz von Eternia wiederentdecken muss. Nach 15 Jahren auf unserer Welt führt das Zauberschwert ihn zurück in seine außerirdische Heimat, die er aus den Klauen des Knochenkopfes Skeletor (Jared Leto) befreien muss. Dafür verwandelt er sich zur Ektase nostalgischer Fantasy-Fans in den kultigen Helden He-Man.

Zum Team der Guten gehören auch Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba), die Zauberin (Morena Baccarin) und Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson). Zur Schurkenbande Skeletors zählen unter anderem Goat Man (Hafþór Júlíus Björnsson), Tri-Klops (Kojo Attah) und die angemessen benannte Evil-Lyn (Alison Brie).

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Abonniere , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: So kämpfte der He-Man-Regisseur für den Look von Skeletor

Wer vorher noch mal zum Vergleich den ersten Film von 1987 streamen möchte, findet diesen nur bei MGM+ im Abo. Danach geht es diesen Sommer im Kino weiter. Für die klassische Cartoon-Serie wendet ihr euch an Joyn.

Wann genau kommt der neue Masters of the Universe-Film ins Kino?

"Bei der Macht von Greyskull!" wird wieder ab dem 4. Juni 2026 im Kinosaal gebrüllt – also Donnerstag in drei Wochen. Dann gibt es das große Fantasy-Wiedersehen mit He-Man und Co. auf der großen Leinwand.