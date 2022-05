Fantasy-Highlight 2022: Erster Trailer zu Mega-Disney-Film, der Kino überspringt und direkt als Stream kommt

Einer der größten Disney-Filme des Jahres kommt nicht ins Kino. Stattdessen wird das Pinocchio-Remake mit Tom Hanks direkt auf Disney+ veröffentlicht. Wir haben den Teaser-Trailer für euch.

Das nächste große Live-Action-Remake eines beliebten Disney-Klassikers kündigt sich an. Noch dieses Jahr erscheint der Pinocchio-Film von Robert Zemeckis – allerdings nicht im Kino, sondern direkt auf Disney+. Was uns bei der Neuinterpretation der bekannten Märchengeschichte genau erwartet, zeigt der erste Teaser-Trailer.

Disney hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Zeichentrickfilme aus dem eigenen Katalog im Realfilmgewand neu aufgelegt, angefangen bei The Jungle Book über Die Schöne und das Biest bis hin zu Mulan. Jetzt ist Pinocchio von 1940 an der Reihe. Die ersten bewegten Bilder orientierten sich sehr stark am Original.

Teaser-Trailer zum Pinocchio-Realfilm mit Tom Hanks

Pinocchio - Teaser Trailer (English) HD

Der größte Name im Cast ist Tom Hanks. Er spielt Geppetto, den einsamen Tischler, der sich eine Holzpuppe basteltet, die durch einen Zauber zum Leben erwacht. Gewirkt wird jener Zauber von der Blauen Fee (Cynthia Erivo). In diesem Moment wird der titelgebende Pinocchio geboren, dessen Nase wächst, sobald er lügt.

Neben Hanks und Erivo gehören Benjamin Evan Ainsworth (Pinocchio), Joseph Gordon-Levitt (Jiminy Cricket), Keegan-Michael Key (Honest John & Gideon) und Lorraine Bracco (Sofia the Seagull) zum Cast. Wir werden sie allerdings nicht vor der Kamera sehen. Stattdessen leihen den Figuren lediglich die Stimme. Luke Evans, der auch schon in Die Schöne und das Biest dabei war, tritt dafür als Kutscher in Menschengestalt auf.

Pinocchio startet am 8. September 2022 auf Disney+.

