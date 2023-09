Fantasy-Horror mit Keanu Reeves im TV: 18 Jahre später kämpft der John Wick-Star immer noch um die Fortsetzung

Heute läuft eine von Keanu Reeves besten Rollen neben John Wick im TV. Der Star kämpft seit ganzen 18 Jahren um ein Sequel des Fantasy-Horrors. Zuletzt standen seine Chancen gar nicht schlecht.

Fantasy-Horror im TV: Lieblingsrolle von Keanu Reeves, die ein Sequel bekommen soll

Keanu Reeves ist Neo und John Wick . Aber neben diesen Action- und Sci-Fi-Giganten wird insbesondere seine Rolle als der lässigste Exorzist aller Zeiten aus Constantine von Fans gefeiert. Heute läuft der Fantasy-Horror-Kult im TV.aber um das Projekt herrscht jede Menge Verwirrung.

John Constantine (Reeves) ist jemand, der die Hölle gesehen hat. Als Wandler zwischen dem Reich des Teufels und der Welt der Lebenden kämpft er gegen Dämonen, die zuletzt mit immer größerer Kraft auf die Erde drängen. Gerüchte um den Sohn Satans gehen um. Und irgendwie hat die Polizistin Angela (Rachel Weisz) damit zu tun. Außerdem hat Constantine Lungenkrebs im Endstadium, weil er gefühlt 1000 Zigaretten am Tag raucht. Er ist der lässigste, aber auch zynischste Exorzist der Welt.

Die wunderbare Adaption der Vorlage von DC Comics feiern seit Veröffentlichung 2005 nicht nur viele Fans, sondern auch Keanu Reeves selbst. "Ich liebe diese Welt und diese Figur", erklärte er 2019 im Variety -Podcast The Big Ticket. "Ich hatte einfach unglaublichen Spaß mit diesem Charakter."

Zuletzt schien es ganz so, als sollte er seinen Willen bekommen. Warner gab der DC-Fortsetzung Constantine 2 Anfang 2023 grünes Licht. Dann wurde die Fortsetzung scheinbar zurückgenommen. Laut aktuellen Aussagen soll das Fantasy-Horror-Sequel jetzt aber doch erscheinen.

Wann läuft Constantine im TV?

Constantine kommt am heutigen Freitag, den 1. September 2023, um 22.25 Uhr auf RTL II. Neben Reeves und Weisz sind unter anderem Peter Stormare (The Big Lebowski) und Tilda Swinton (Only Lovers Left Alive) vor der Kamera zu sehen.

