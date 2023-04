Fantasy-Meisterwerk vereint das Beste aus Game of Thrones und Ghibli – und ist nicht nur für Anime-Fans ein Muss

Die Anime-Serie Ranking of Kings ist ein meisterhaftes Fantasy-Epos. Hier trifft die die Härte von Game of Thrones auf die Niedlichkeit eines Ghibli-Films.

Ihr liebt ausgefeilte Fantasy-Welten? Euch gefällt die Niedlichkeit von Ghibli-Filmen und ihr feiert die erbarmungslosen Ränkespiel von Game of Thrones und House of the Dragon? Dann ist der Anime Ranking of Kings genau die richtige Serie für euch. Selbst wenn ihr keine eingeschworenen Anime-Fans seid, solltet ihr euch diese epische Fantasy-Geschichte nicht entgehen lassen.

Game of Thrones-Intrigen in einer atemberaubend schönen Fantasy-Welt

Worum geht es überhaupt in Ranking of Kings? Die Anime-Serie sowie die dazugehörige Manga-Vorlage von Sōsuke Tōka spielen in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit zahlreichen (verfeindeten) Königreichen, in denen Könige einer Rangliste nach bewertet werden und nur die Stärksten richtige Macht innehaben. Die sich hier entspinnende Geschichte könnte auch direkt aus Westeros stammen.

Wit Studio Ranking of Kings

Der König Bosse ist tot. Sein erstgeborener Sohn ist im Gegensatz zu seinem Riesen-Vater ein Winzling, den niemand ernst nimmt. Und daher tut die Königin Hilling, die zugleich die Stiefmutter des kleinen Prinzen Boji ist, alles dafür, um ihren eigenen Sohn, den arroganten Prinz Daida, auf dem Thron zu platzieren.

Fortan begibt sich Boji mit seinem neuen Begleiter, der Schattenkreatur Kage, auf eine abenteuerliche Reise, um stärker zu werden und eines Tages sein Königreich selbst anzuführen. Dabei wird das Duo unter anderem mit weiteren Königen, verfeindeten Reichen, politischen Verschwörungen und schwerem Verrat konfrontiert.

Das ist aber nur ein kleiner Teil der Geschichte von Ranking of Kings. Denn die Serie erschafft eine aufregende und komplexe Fantasy-Welt voller Konflikte und spannender Charaktere. Das größte Highlight ist dabei der gehörlose Protagonist Boji, der mit seinem unerschütterlichen Optimismus sowie seiner tragischen Geschichte sofort ans Herz wächst. Seine Gehörlosigkeit und der Einsatz von Gebärdensprache werden dabei auf beeindruckende Weise inszeniert und in die Handlung eingewoben.

Ranking of Kings ist süß wie Ghibli und hart wie Game of Thrones

Was beim Zusehen sofort ins Auge sticht, ist der einzigartige Zeichenstil von Ranking of Kings. Angelehnt an klassische Ghibli-Filme wie Prinzessin Mononoke oder auch 70er-Jahre-Anime aus dem Hause Nippon Animation entfaltet sich hier eine märchenhafte Fantasy-Welt. Es gibt Magie, sprechende Kreaturen, unsterbliche Ritter und böse Mächte hinter Spiegeln. Die familienfreundliche Niedlichkeit ist aber eine Täuschung.

Wit Studio Ranking of Kings

Die unschuldig wirkende Anime-Welt kontrastiert Ranking of Kings nämlich immer wieder durch Spitzen erbarmungsloser Grausamkeit und schockierende Wendungen, wie wir sie aus der Welt von Game of Thrones kennen. So werden Kinder in Abgründe gestürzt, Gliedmaßen abgehackt oder die Leiche eines Königs zu Brei verarbeitet.

Es ist aber nicht nur diese Kollision von Gegensätzen, die Ranking of Kings zu einem Fantasy-Meisterwerk macht. Es sind die komplexen Figuren. Zu Beginn bedienen sie alle klassische Fantasy-Stereotypen, nur um später all unsere Erwartungen zu unterwandern. In Ranking of Kings lautet das Motto: Der Scheint trügt. Niemand ist wirklich gut oder wirklich böse. Und so gut wie alle verbergen eine tragische und emotionale Hintergrund-Geschichte.

Auch wenn Ranking of Kings im späteren Verlauf der ersten Staffel mit einigen narrativen Problemen zu kämpfen hat, begeistert der Anime mit seinem einzigartigen Stil, den herausragenden Charakter-Entwicklungen, der tiefgründigen Geschichte und nicht zuletzt atemberaubenden Kampf-Sequenzen. Das ist auch kein Wunder. Denn hinter der Serie steckt die Anime-Schmiede WIT Studio, die unter anderem die ersten drei Staffeln des Mega-Hits Attack on Titan verantwortete.

Wo ihr die Fantasy-Serie Ranking of Kings streamen könnt

Die erste Staffel von Ranking of Kings besteht aus insgesamt 23 Episoden. Diese könnt ihr komplett und in deutscher Synchronfassung bei Crunchyroll streamen. Dort startete zudem am 13. April das Spin-off Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage, welches aus mehreren Kurzgeschichten besteht.

