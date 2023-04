John Wick-Schwertkampf gegen Fantasy-Bestien: Einer der beliebtesten Anime aller Zeiten geht endlich weiter

Eines der größten Anime-Highlights der letzten Jahre vereint John Wick-Kämpfe und blutige Fantasy. Jetzt wird endlich Staffel 3 des Meisterwerks ausgestrahlt.

Fantasy-Kämpfe mit John Wick-Choreografien: Demon Slayer ist ein weltweiter Mega-Hit

Demon Slayer ist nicht nur eine Manga- oder Anime-Serie, sondern ein bombastisches kulturelles Phänomen. Die Geschichte um einen Dämonenjäger und grausame Fantasy-Kreaturen begeistert mit komplexen Charakteren, einer einzigartig lebendigen Welt und blutigen Schwertkämpfen,Nach einem guten Jahr Pause erscheint endlich Staffel 3.

Demon Slayer spielt im Japan Anfang des 20. Jahrhunderts und dreht sich um den jungen Tanjiro (dt. Stimme: Constantin von Jascheroff), der bei einem grausamen Dämonen-Angriff fast seine ganze Familie verliert. Nur seine Schwester Nezuko (Julia Meynen) überlebt, wird durch eine Infektion aber selbst zur Bestie. Tanjiro brennt darauf, Nezuko zurückzuverwandeln und als Dämonenjäger blutige Rache zu nehmen.

Die auch dem Manga von Koyoharu Gotouge basierende Anime-Serie fesselt ab Folge 1 mit einer reichhaltigen Welt, in der hinter jeder Ecke die nächste Horror-Kreatur oder ein beeindruckender Schwertmeister stecken könnte. Dank moderner Animationstechnik und Liebe zum Detail wird jeder Kampf Tanjiros zu einer mitreißenden Erfahrung. Für viele Anime-Fans ist Demon Slayer ein absolutes Meisterwerk.

Crunchyroll Tanjiro in Demon Slayer

Vielleicht ist es also kein Wunder, dass Demon Slayer seit dem Start des Mangas 2016 einen beeindruckenden Siegeszug um die Welt angetreten hat. Laut einem von Crunchyroll zitierten Bericht belief sich der Franchise-Umsatz 2021 auf 8,75 Milliarden (!) US-Dollar. Das ist etwa eine Milliarde mehr als die gesamte Fast & Furious-Reihe (via The Numbers ). Und alles innerhalb von fünf Jahren.

Wann und wo läuft Demon Slayer Staffel 3 in Deutschland?

Crunchyroll wird die dritte Staffel von Demon Slayer ab dem 9. April 2023 im sogenannten Simulcast ausstrahlen, die Folgen werden also fast zeitgleich mit dem japanischen Original-Release veröffentlicht. Vorerst handelt es sich um japanische Episoden mit deutschen Untertiteln, die im wöchentlichen Rhythmus immer sonntags erscheinen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.