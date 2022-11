Fantasy-Rückkehr nach 15 Jahren: Schon in wenigen Tagen entfesselt Disney+ die Fortsetzung

In wenigen Tagen startet die Fantasy-Fortsetzung Verwünscht nochmal mit Amy Adams bei Disney+. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer.

Disney+ bringt momentan eine beliebte Fantasy-Geschichte nach der anderen zurück. Gerade erst durften wir uns über das nostalgische Wiedersehen mit den Sanderson-Schwestern in Hocus Pocus 2 freuen, da kündigt sich das nächste Revival an. In Verwünscht Nochmal kehrt Amy Adams ins Disney-Universum zurück.

Die Fortsetzung von Verwünscht aus dem Jahr 2007 hat lange auf sich warten lassen. Ende des Monats ist es jedoch endlich so weit und wir erfahren, was aus Giselle nach ihrem Happy End im ersten Teil geworden ist. Ausgehend vom neuen Trailer zur Fortsetzung sind die glücklichen Momente schnell der Realität gewichen.

Neuer Trailer zur Fantasy-Fortsetzung Verwünscht nochmal

Disenchanted - Trailer 2 (English) HD

Die Handlung von Verwünscht nochmal setzt zehn Jahre nach den Ereignissen des Originals ein. Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) und Morgan (Gabriella Baldacchino) haben der Großstadt den Rücken gekehrt und sind in den Vorort Monroeville gezogen, in dem Malvina Monroe (Maya Rudolph) das Sagen hat.

Auf den ersten Blick wirkt hier alles perfekt, doch schnell tun sich Abgründe auf, die Giselle dazu bewegen, einen Zauber zu wirken. Ehe sie sich versieht, verselbstständigt sich die Magie und das Chaos nimmt seinen Lauf. Wenn Giselle die Lage nicht unter Kontrolle bekommt, könnte sogar ihre Heimat, Andalasia, untergehen.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

Verwünscht nochmal startet am 18. November 2022 bei Disney+. Inszeniert wurde die Fortsetzung von Adam Shankman, der Filme wie Wedding Planner, Hairspray und Rock of Ages ins Kino gebracht hat. Der beste Referenzpunkt in seiner Filmographie für Verwünscht nochmal dürfte die Fantasy-Komödie Bedtime Stories sein.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Überzeugt euch der neue Trailer zu Verwünscht nochmal?