Fantasy-Schock: Die große Game of Thrones-Serie von 2025 wurde komplett verschoben

Eigentlich sollte dieses Jahr das nächste Spin-off aus dem Game of Thrones-Universum starten. Wie sich nun herausstellt, müssen sich Fans auf eine deutlich längere Wartezeit einstellen.

Nachdem wir uns zuletzt mit den Intrigen im Haus Targaryen beschäftigt haben, sollte dieses Jahr bereits der nächste Game of Thrones-Ableger im Fernsehen starten, der 100 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie und 100 Jahre nach den Ereignissen von House of the Dragon angesiedelt ist. Diese Pläne sind nicht mehr aktuell.

Ausgehend von einem neuen Variety -Bericht wird die Spin-off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die zuvor in einem Vorschau-Video für 2025 angekündigt wurde, dieses Jahr nicht mehr bei HBO und dem dazugehörigen Streaming-Dienst HBO Max eintreffen. Der Sender hat die Veröffentlichung um ein ganzes Jahr verschoben.

A Knight of the Seven Kingdoms trifft jetzt erst 2026 bei HBO ein.

Game of Thrones-Serie verschoben: Darum geht es in A Knight of the Seven Kingdoms

Wie auch Game of Thrones und House of the Dragon geht A Knight of the Seven Kingdoms auf eine Vorlage von George R.R. Martin zurück. Konkret handelt es sich um die Novelle Tales of Dunk and Egg, die von dem Ritter Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg handelt, die durch die Lande von Westeros streifen.

Peter Claffey (Vikings: Valhalla) ist in der Hauptrolle als Ser Duncan zu sehen. Sein treuer Begleiter wird von Dexter Sol Ansell (The Ballad of Songbirds & Snakes) verkörpert. Darüber hinaus gehören zum Hauptcast der Serie:

Geschrieben wurde die sechsteilige Game of Thrones-Erweiterung von George R.R. Martin und Ira Parker (Better Things), der ebenfalls bei House of the Dragon an Bord ist. Zum Regiestab gehören Owen Harris (Black Mirror), der die ersten drei Episoden inszeniert, und Sarah Adina Smith (Eine Frage der Chemie), die den Rest übernimmt.

Mehr in Kürze.