Fantasy-Serie stürmt Platz 2 der Netflix-Charts, wurde aber längst abgesetzt

Nur noch wenige Folgen bleiben der Fantasy-Serie Sandman auf Netflix. Dabei hat die Comic-Umsetzung aktuell eine traumhafte Chart-Position beim Streamer.

Die hauptsächliche Sandman-Graphic-Novel lief 75 Ausgaben lang von 1989 bis 1996. Lang haben Fans auf eine Verfilmung gewartet, die 2022 mit Tom Sturridge als Dream bei Netflix aufschlug. Die 2. Staffel stieg jetzt auf Platz 2 in den Serien-Charts des Streaming-Dienstes ein ... ist aber auch schon die Final-Season.

Nur an Squid Game Staffel 3, ebenfalls die letzte Staffel, gibt es derzeit natürlich kein Vorbeikommen.

Sandman Staffel 2 auf Netflix: Jeder Traum muss einmal enden

In der 2. Sandman-Staffel kommt Morpheus nach über einem Jahrhundert in Gefangenschaft frei und muss sein Traumreich erst einmal auf Vordermann bringen. Dann kommt es zur Geschwisterkonferenz mit Death (Kirby Howell-Baptiste), Despair (Donna Preston), Desire (Mason Alexander Park), Delirium (Esme Creed-Miles) und Destiny (Adrian Lester), ehe ein großer Showdown alles entscheidet.

Aktuell sind allerdings erst sechs Folgen vom Sandman-Finale online. Teil 2 folgt mit fünf weiteren Episoden am 24. Juli, gefolgt von einem abschließenden Bonuskapitel am 31. Juli 2025. Insgesamt wird die Fantasy-Serie am Ende mit 18 Episoden vorliegen. Aber warum muss das beliebte Format schon nach nur zwei Staffeln enden?

Darum endet Sandman nach nur 2 Staffeln bei Netflix

Im Statement gegenüber Variety meinte Showrunner Allan Heinberg zur Absetzung:

Die Sandman-Serie hat sich schon immer ausschließlich auf die Geschichte von Dream konzentriert und als wir 2022 das verbleibende Material von Dream aus den Comics betrachteten, wussten wir, dass wir nur genug Geschichte für eine weitere Staffel hatten.

Allerdings ist das vermutlich nicht die ganze Wahrheit. Zwischen der 1. und 2. Stafel von Sandman kamen mehrere Frauen mit Missbrauchsvorwürfen gegenüber Vorlagenautor Neil Gaiman hervor, die unter anderem in einer umfassenden Vulture -Reportage zusammengefasst wurden. Seitdem kündigte der Dark Horse-Verlag das Verhältnis mit Gaiman auf und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch das Ende der von ihm mitproduzierten Netflix-Serie etwas mit den Vorwürfen zu tun hat.

So sehen die aktuellen Netflix-Charts im Serienbereich aus

Mehr Chancen auf Platz 1 hat Sandman vermutlich mit dem zweiten Teil seiner Finalstaffel. Squid Game ist als mit Abstand erfolgreichstes Netflix-Format einfach zu übermächtig, um für das Fantasy-Format den Thron zu räumen.