Fantasy-Star zeigte in Nacktszene für Netflix-Erotik alles: "Viele versuchen, dich zu warnen"

In der neuen Netflix-Erotikserie Obsession sind die Genitalien von Fantasy-Star Richard Armitage zu sehen. Trotz Warnungen empfand Der Der Hobbit-Darsteller die Erfahrung als sehr befreiend.

Es passiert nicht häufig, dass man Darsteller:innen auf Netflix komplett nackt sieht. Genau das zeigt allerdings die neue Erotikserie Obsession, für die Fantasy-Star Richard Armitage (Der Hobbit-Trilogie) alle Hüllen fallen ließ. Und er ist begeistert.

Netflix-Erotik gab Fantasy-Star ein Gefühl von Freiheit

Das Gefühl sei sehr befreiend gewesen, erklärte Armitage dem Hello Magazine . Bekannte hätten zuvor Bedenken geäußert. "Viele versuchen, dich zu warnen. [...] Aber ich dachte: Das ist schon in Ordnung. Ich gehe da ran wie ein Europäer. [...] Die sind entspannter."

Er habe bei Dreharbeiten in seinem Leben schon genug Schwerter geschwungen und Schläge verteilt, so der Schauspieler. Die Erfahrung, am Set von einem sogenannten Intimacy Coordinator (einer betreuenden Person für intime Szenen) angeleitet zu werden, empfand er dagegen als aufregend.

Obsession dreht sich um einen Familienvater (Armitage), der mit der Verlobten seines Sohnes eine Affäre beginnt. Das immer extremere Verlangen nach der jungen Frau zieht sein ganzes Leben in einen zerstörerischen Abgrund.

Mehr:

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.