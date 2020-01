Fargo kehrt zurück: Erste Bilder aus Staffel 4 sind da

Moviepilot Team the gaffer Jenny Jecke folgen du folgst entfolgen Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Fargo Staffel 4 ist in Arbeit und nun gibt es einen ersten kurzen Ausschnitt mit Chris Rock. Lest hier, was wir bisher über die neuen Folgen der Anthologieserie wissen.