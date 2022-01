Fast and Furious 10: Neuzugang Jason Momoa schenkt Vin Diesel, was The Rock nie bieten konnte

Jason Momoa spielt in Fast and Furious 10 neben Vin Diesel mit und bietet der Reihe, was nicht einmal Dwayne "The Rock" Johnson vermochte.

Dwayne Johnson legte Ende letzten Jahres das Babyöl und den Tequila beiseite, um ein für alle Mal seinen Ausstieg aus der Fast and Furious-Hauptreihe zu erklären. Wir hier bei Moviepilot dokumentieren den tragischen Beziehungskrieg des Wrestler-Gotts mit dem Familienvater der Filmnation, Vin Diesel, schon seit Jahren.

Und obwohl uns eine Versöhnung mit explosiver Kuscheleinheit vor laufenden Kameras lieber wäre, können wir über die neuste Entwicklung nur staunen. Denn Aquaman- und Game of Thrones-Star Jason Momoa wird eine Rolle in Fast & Furious 10 übernehmen und das ist als Kampfansage an The Rock zu lesen. Mit einem Quäntchen Fantasie zumindest.

Jason Momoa spielt in Fast and Furious 10 mit, aber als Bösewicht oder Komplize?

Die Meldung über den Eintritt von Jason Momoa ins Fast-iverse (so nicht der offizielle Titel) kam Freitagabend und wurde vom Twitter-Account des Action-Franchise bestätigt:

Es herrscht Unklarheit über die Rolle, die der ehemalige Darsteller des Khal Drogo spielen wird. Beim Hollywood Reporter spekuliert man, "er könnte einen der Bösewichte" des Films darstellen, einen Protagonisten oder "vielleicht sogar beides". Lies: eigentlich alles. Das Drehbuch sei nämlich noch nicht weit genug fortgeschritten, um sicher zu sein. Auch Variety oder Deadline konnten nicht mehr aus ihren Insider-Quellen abzapfen.

Die Informationsgehalt bezüglich Jason Momoas Beitritt zu Vin Diesels Großfamilie ist also fadenscheiniger als die Erklärung für Hans Rückkehr in Fast und Furious 9. Das gibt Anlass zu wilden Spekulationen und Schlussfolgerungen, darunter:

Jason Momoa spielt einen Bösewicht in Teil 10, der spätestens im Abspann trotzdem zur Familie gehört.

in Teil 10, der spätestens im Abspann trotzdem zur Familie gehört. Jason Momoa spielt einen Geheimdienstagenten à la Luke Hobbs (Dwayne Johnson), der durch seine Verbindung zu Mr. Nobody (Kurt Russell) auf die Spuren von Doms Crew kommt und sich ihr anschließt.

à la Luke Hobbs (Dwayne Johnson), der durch seine Verbindung zu Mr. Nobody (Kurt Russell) auf die Spuren von Doms Crew kommt und sich ihr anschließt. Jason Momoa spielt den zweiten verlorenen Bruder von Dom Toretto, der einen Groll auf Dom und Jakob (John Cena) hegt, den niemand nachvollziehen kann außer der Drehbuchautor.

Jason Momoas Fast and Furious-Besetzung ist eine Kampfansage an The Rock

Eins steht aber schon jetzt fest: Jason Momoas Casting ist eine Art Kampfansage nach dem Diesel-Verbot von Dwayne Johnson. Mit Momoa landet Fast and Furious nicht nur einen weltweit bekannten Star, der den bis dato erfolgreichsten DCEU-Film anführte (Aquaman). Er schnappt sich quasi den Platzhirsch (oder dessen Fisch-Äquivalent) eines Comic-Universums, in das der zukünftige Black Adam Dwayne Johnson einsteigen will.

Momoas Besetzung verspricht auch eine Neuausrichtung der ganzen Reihe, da er etwas mitbringt, was weder Dwayne Johnson noch Vin Diesel zu leisten in der Lage sind.

Habt ihr euch Momoas Haupthaar schon mal genau angeschaut?

Zum Beispiel in diesem Bild aus der Apple-Serie See:

© Apple TV+ Jason Momoa in See

Oder in diesem Bild mit einschüchternden Extensions in Game of Thrones:

© HBO Jason Momoa in Game of Thrones

Ein letzter Versuch: dieses Bild aus Aquaman mit dem 3-Stunden-im-Fitness-Center-Look:

© Warner Bros. Jason Momoa in Aquaman

Okay, dann lösen wir auf: Fakt ist, dass die überragenden männlichen Stars der Fast and Furious-Reihe in den letzten Jahren zu einer minimalistischen Frisuren-Gestaltung neigten: Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham ... naja, und Tyrese.

Sie alle tragen Platte und wir lieben sie dafür.

John Cenas Einstieg in Fast and Furious 9 schien zunächst wie eine Abkehr von diesem Schema, doch wenn wir ehrlich sind, sieht der Wrestler und Peacemaker mit einem Lego-Stein auf dem Kopf unwesentlich haariger aus.

© Universal John Cena in Fast & Furious 9

Nun stößt die wilde Haarpracht von Jason Momoa zur Familie, die hoffentlich um keinen Millimeter gestutzt wird. In einer Action-Reihe, in der es vor allem um die Freuden der Oberflächlichkeit geht, darf dieser Faktor nicht unterschätzt werden.

Aber, um diese zotteligen Spekulationen abzuschließen, im Ernst: Neben dem lässigen Zuspätkommer Vin Diesel wirkte der ehrgeizige Dwayne Johnson seit jeher wie ein Drill Sergeant. Für ein paar Filme war dieser Mix genau das, was die Action-Reihe brauchte. Bis die Reihe diese Widersprüche nicht mehr in sich vereinen konnte.

Vielleicht bringt Jason "my man" Momoa nun genau die richtige Energie mit, um als Gegenpol von Diesel das Finale der Fast and Furious-Saga auf eine neue Ebene der Action-Unterhaltung zu hieven.

Fast and Furious 10 kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos



