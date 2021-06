Der Gänsehaut-Teaser zu Jurassic World 3 bietet 15 beeindruckende & natürlich viel zu kurze Sekunden

Die ersten bewegten Bilder zu Jurassic World 3 sind da. Es ist nicht genug, aber es ist ... etwas. Außerdem hat es schon hässlicher gefilmte Dinos gegeben. Genießt den Clip!

Wenn es sich eine Kino-Reihe erlauben darf, seine Fans mit einem 15-Sekunden-Fetzen zu quälen, dann Jurassic Park bzw. Jurassic World. Das hier sind immer die ersten bewegten Bilder zum insgesamt 6. Kinofilm des Dino-Franchises Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter.

Der Clip teast einen Teaser an, der (zunächst) ausschließlich in IMAX-Kinos laufen wird, aber immerhin. Hier ist das bildgewaltige Stück, in dem mindestens ein reinrassiger T-Rex und einige weitere in goldenes Sonnenuntergangslicht getauchte Spezies vorkommen.

Der erste, sehr schöne Teaser zu Jurassic World 3

Erst letzte Woche wurde ein erstes Bild aus Jurassic World 3 veröffentlicht, das einen gefiederten Dino zeigt. Bei den Sekunden-Häppchen handelt es sich erstmal nur um den Prolog.

Einem Bericht von IGN zufolge beginnt der Film 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit mit einer Szene aus dem blutigen Alltag der Dinosaurier. Dann geht er über in die Gegenwart, wo die Dinosaurier nach den Ereignissen in Jurassic World 2: Das gefallene Königreich außerhalb von Gehegen und Parks herumstromern – und auf ein volles Autokino treffen.

Der deutlich längere Prolog von Jurassic World 3 wird auch in Deutschland gezeigt

Auch Kino-Zuschauende können in den Genuss des Prologs kommen und das ein Jahr, bevor Jurassic World 3 startet. Denn er wird als 5 Minuten lange Extended Preview vor IMAX-Vorstellungen von Fast & Furious 9 gezeigt (via Jurassic Outpost ).

In Deutschland können wir die Preview – und den Dino mit Federn – also ab dem 15. Juli 2021 in den IMAX-Vorstellungen sehen.

Wann kommt Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter im Kino?

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter kommt am 9. Juni 2022 in die Kinos. Der Film startet also fast genau vier Jahre nach Das gefallene Königreich.

