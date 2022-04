Fast & Furious- und Aquaman-Star Jason Momoa rettet Videospielverfilmung aus 6 Jahren Produktionshölle

In den letzten Jahren ist die geplante Minecraft-Verfilmung nie in die Gänge gekommen. Jetzt hat das Projekt aber wieder an Fahrt aufgenommen – mit Jason Momoa als Star an Bord.

Zu den skurrilsten Ideen für Videospielverfilmungen der jüngeren Vergangenheit zählt sicherlich der Minecraft-Film. Vor fast genau drei Jahren berichteten wir zuletzt darüber, dass eine geplante Verfilmung zu dem beliebten Spiel 2022 erscheinen sollte. Daraus wurde jedoch nichts. Jetzt sind die Pläne zu dem Projekt aber wieder konkret geworden, denn die Minecraft-Adaption hat sich einen großen Star geschnappt und einen neuen Regisseur verpflichtet. Jason Momoa bringt wieder Schwung in die Minecraft-Pläne Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Aquaman- und Fast & Furious 10-Star Jason Momoa im Minecraft-Film mitspielen. Der Schauspieler befindet sich gerade noch in finalen Verhandlungen um die Rolle. Dazu kommt die Info, dass Jared Hess als Regisseur neu dabei ist. Seinen bekanntesten Film drehte dieser mit dem kultigen Napoleon Dynamite von 2004. Schaut hier noch einen Trailer zu Napoleon Dynamite: Napoleon Dynamite - Trailer (Deutsch) Nachdem Minecraft 2011 erschien und heute als meistverkauftes Computerspiel aller Zeiten gilt, war ein Film zu dem Phänomen jahrelang in Planung. Wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Story der Vorlage steckte das Projekt allerdings lange in der Produktionshölle fest. 2014 wurde zum Beispiel bekannt, dass Free Guy- und The Adam Project-Regisseur Shawn Levy bei dem Minecraft-Film als Regisseur ausstieg. Den neuen Resident Evil-Film auf 4K-Blu-ray kaufen *

Jetzt scheint das Studio aber einen Weg gefunden zu haben, um den Minecraft-Film doch noch realisieren zu können. Um was es in der Adaption dann geht und wann sie im Kino erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Was versprecht ihr euch von der Minecraft-Verfilmung mit Jason Momoa?