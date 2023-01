Fast & Furious und Vin Diesel können einpacken: Trailer für Splatter-Raserei sieht komplett abgedreht aus

Alle, denen Fast & Furious und Vin Diesel immer zu zahm waren, können bald zu H4Z4RD greifen. Der erste Trailer verspricht eine Mixtur aus Raserei, blutiger Gewalt und Party-Spaß.

Vin Diesel hat in der Fast & Furious-Reihe zwar schon mehrmals die Welt von gemeingefährlichen Terrorist:innen befreit, ist aber eigentlich ein kinderfreundlicher Teddybär. Wer es bei der Boliden-Action lieber ultrablutig möchte, wird demnächst mit H4Z4RD abgeholt. Dort spritzt das Blut in Massen über den Asphalt, dazu gibt es Trance-Hymnen, Sex, Drogen und skurrilen belgischen Humor.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu H4Z4RD auf Englisch an:

H4Z4RD: Vollgas - Offizieller Trailer (Englische UT) HD

Zu hart für Vin Diesel: Fast & Furious-Ersatz H4Z4RD bietet wahnwitzigen Splatter-Trip

Die Action-Komödie von Jonas Govaerts (Camp Evil) dreht sich um den Top-Fahrer Noah (Dimitri Thivaios), der eigentlich nur seinen gerade aus dem Gefängnis entlassenen Cousin ein bisschen herumkutschieren will. Aber natürlich müssen sich ein paar Gangster mit ihren kriminellen Machenschaften einmischen. Und schon gibt es Tote.

Wie der Trailer bereits andeutet, handelt es sich hier weniger um einen ernsten Action-Kracher, der den Zuschauer:innen neben Verfolgungsjagden und Explosionen auch noch wichtige Familienwerte vermitteln will. Bei H4Z4RD stehen eindeutig der Spaß und Exzess im Vordergrund. Milieu und Humor erinnern ein wenig an dänische Komödien wie Blinkende Lichter, die jemand mit einer modernen Version von Taxi gekreuzt hat.

Wann kommt H4Z4RD nach Deutschland?

Wann und in welcher Form H4Z4RD hierzulande verfügbar wird, ist allerdings noch nicht bekannt. In seinem Heimatland Belgien startete der Film bereits am 20. Juli 2022. In den USA war er in ausgewählten Kinos zu sehen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potenziellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



