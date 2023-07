Gigantische Sci-Fi-Serie kehrt zurück: 200-Millionen teure Alien-Invasion verspricht Independence Day-Action im ersten Trailer

Im August kehrt eine enorm aufwendige Science-Fiction-Serie zurück, die in Staffel 2 den Kampf der Menschheit gegen Aliens ausruft. Schaut hier den Trailer.

Es geht doch nichts über eine gepflegte Alien-Invasion, dachte sich vermutlich der langjährige X-Men-Produzent Simon Kinberg. Ausgestattet mit einem Budget von rund 200 Millionen Dollar brachte er 2021 die Science-Fiction-Serie Infiltration (OT.: Invasion) an den Start. Danach wurde es ruhig um die Produktion, doch dieses Jahr gibt es ein Wiedersehen mit der von Aliens bedrohten Welt. Im Trailer will die Menschheit zurückschlagen.

Hier ist der Trailer für Infiltration Staffel 2:

Infiltration - Staffel 2 Trailer (Deutsche UT) HD

Das ist die Idee hinter der Science-Fiction-Serie Infiltration

Infiltration ist eine Art Ensemble-Drama über eine Alien-Invasion, das heißt die Serie schildert die Science-Fiction-Story aus der Perspektive mehrerer Figuren, die auf der Welt verstreut sind. Staffel 2 spielt wenige Monate nach dem Ende der ersten Season und soll den globalen Krieg gegen die Außerirdischen schildern. Der Trailer beginnt deshalb mit einer Rückschau auf all das, was verloren wurde, und endet mit einem Aufruf zum Kampf, um die Erde zurückzugewinnen.

Der Trailer mixt dabei einen Blick auf den internationalen Cast um Extraction-Star Golshifteh Farahani, Deadpool 2-Darstellerin Shioli Kutsuna und John Wick 4-Tracker Shamier Anderson mit einigen klassischen Science-Fiction-Motiven. Mysteriöse Symbole und Kornfelder wie in M. Night Shyamalans Signs wechseln sich ab mit gigantischen Alien-Raumschiffen, die die Sonne verdunkeln. Fans von Roland Emmerichs Independence Day könnten da aufhorchen.

Staffel 2 von Infiltration besteht aus 10 Episoden. Am 23. August 2023 kehrt die Alien-Invasion beim Streaming-Dienst Apple TV+ zurück.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.