Fast vergessenen Sci-Fi-Klassiker in neuer Fassung sichern: Steven Spielberg drehte 52 Jahre später ein unterschätztes Remake

Kampf der Welten war die erste Verfilmung des Sci-Fi-Klassikers Der Krieg der Welten und erscheint jetzt neu in 4K auf Blu-ray, wobei es als Bonus sogar noch einen zweiten Film dazu gibt.

Es ist wohl der Science-Fiction-Klassiker schlechthin: Der Krieg der Welten von H. G. Wells wurde spätestens als Massenpanik auslösendes Radiohörspiel von Orson Welles legendär und ist heutzutage vor allem durch die oftmals unterschätzte Neuverfilmung von Steven Spielberg mit Tom Cruise bekannt.

Jetzt könnt ihr euch das wegweisende Filmoriginal von 1953 namens Kampf der Welten in neuer 4K-Edition mit Veröffentlichung am 7. September bei Amazon sichern *. Nebenbei gibt es mit Der jüngste Tag einen thematisch ähnlichen und ebenfalls einflussreichen Klassiker auf normaler Blu-ray gleich dazu, der sich mit einer Planetenkollision statt todbringenden Marsianern beschäftigt.



Darum geht es in Kampf der Welten

Der renommierte Wissenschaftler Dr. Clayton Forrester (Gene Barry) erlebt zusammen mit einem Kollegen den Einschlag eines vom Himmel herabstürzenden Objekts auf der Erde. Vor Ort wird den Anwesenden klar, dass es sich nicht um einen normalen Himmelskörper handelt, sondern um einen großen metallischen Zylinder, dessen Inhalt einen außerirdischen Angriff einleitet.

Die Aliens sind in der Lage, menschliche Technik durch elektrische Impulse außer Kraft zu setzen und setzen tödliche Strahlen gegen die Menschen ein. Das Militär und seine Waffen scheitert an den Schutzschilden der Außerirdischen. Dr. Forrester versucht daher verzweifelt eine wissenschaftliche Lösung zu finden, doch angesichts des zunehmend zerstörten Planeten wird die Zeit knapp.

Lohnt sich Kampf der Welten?



Kampf der Welten hat das Remake Krieg der Welten natürlich deutlich und stark inspiriert, was an vielen Stellen sichtbar wird. Dabei hatte es das Spielberg-Remake, trotz sehr durchwachsener Wertungen laut Rotten Tomatoes, bei Moviepilot immerhin in die Top 20 der 50 besten Sci-Fi-Filme nach 2000 geschafft.



Kampf der Welten wiederum hat auf derselben Kritiken-Plattform einen deutlich besseren Stand als das Remake, sowohl bei Zuschauern als auch Fachpresse. Zudem landete die Geschichte mit all seinen bisherigen Umsetzungen vor einiger Zeit auf unserer Platz eins der 7 besten Alien-Invasionen.

Auch in der Moviepilot-Community hat der ältere Kampf der Welten mit 6,5 von 10 eine leicht bessere Wertung abbekommen, als das Remake mit Tom Cruise, welches nur auf 6 von 10 kommt. Sowohl für SciFi-Fans generell als auch für Fans des heutzutage bekannteren Remakes dürfte das Original somit in jedem Fall eine Empfehlung sein.