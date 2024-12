Fesselnder Serien-Hit erobert Netflix-Charts – aber das große Finale gibt es nur woanders

Auf Platz 4 der Netflix-Charts befindet sich gegenwärtig eine beliebte Krankenhausserie. Für die allerletzte Staffel des Dramas müsst ihr allerdings den Streaming-Dienst wechseln.

Die Netflix-Charts verleihen vielen zu kurz gekommenen Serien späten Ruhm. So auch heute: The Good Doctor klettert mit sechs Staffeln die Bestenliste nach oben. Zuletzt mussten die Fans der beliebten Produktion mit gleich zwei großen Enttäuschungen ringen.

Bei Netflix auf Platz 4: The Good Doctor sollte mit einem Spin-off weitergehen

The Good Doctor dreht sich um den autistischen Chirurgen Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore). Der Ausnahmearzt geht mit großem professionellen Genie, aber auch einigen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten seinem Beruf an einem prestigeträchtigen Krankenhaus nach.

Schaut euch hier den Trailer zu The Good Doctor Staffel 1 an:

The Good Doctor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Serie entpuppte sich zum Start 2017 als Hit für den US-Sender ABC, der unter anderem auch Grey's Anatomy produziert. Über die Jahre schwächelte die Quote trotz vielen Fans aber immer mehr und veranlasste das Unternehmen Anfang 2024 schließlich nach sieben Staffeln zur Absetzung.

Als wäre das Ende der Serie nicht enttäuschend genug, hatten Fans darüber hinaus mit dem Aus eines geplanten Spin-offs zu kämpfen: The Good Lawyer sollte sich um das Leben einer Anwältin drehen und wurde mit einem sogenannten Backdoor Pilot in der Hauptserie gestartet. Aber der Ableger scheiterte am Ende ebenfalls an der Quotenlage der Hauptproduktion, wie es scheint.

Das große Finale von The Good Doctor gibt es nicht bei Netflix

Wer sich nun freut, dass die gesamte Serie zumindest bei Netflix eine neue Heimat gefunden hat, liegt falsch: Die 7. und letzte Staffel der Serie ist gegenwärtig nur bei Sky Go und WOW erhältlich. Sechs Staffeln bieten neben Netflix unter anderem auch Amazon Prime Video und RTL+ an. Wer Freddie Highmore vermisst, wird ihn bald in der Thriller-Serie The Assassin wiedersehen, die von Amazon und dem ZDF produziert wird.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.