"Feuer mich": Star einer der besten Serien aller Zeiten wollte fast jeden Tag aussteigen

Mit Tony Soprano schuf James Gandolfini eine der legendärsten Serienfiguren überhaupt. Eine neue Doku zu Die Sopranos beleuchtete jetzt nochmal, wie schwer ihm der Dreh aber fiel.

Wenn es um die besten Serien aller Zeiten geht, darf Die Sopranos in keiner Liste fehlen. Die HBO-Produktion gilt zurecht als Vorreiter, wenn es um die neue Strömung an hochqualitativen Formaten um die 2000er herum geht, die mit Kinofilmen locker mithalten konnten.

In den USA ist jetzt eine neue Doku über Die Sopranos erschienen, die auch auf die teils schwierigen Dreharbeiten mit James Gandolfini in seiner Paraderolle eingeht. Der 2013 verstorbene Schauspieler wollte die Serie damals wohl andauernd hinwerfen.

Sopranos-Star spricht über James Gandolfini-Probleme am Set

Wie JoBlo berichtet, geht es in der aktuellen Dokumentation Wise Guy: David Chase and The Sopranos auch um den Druck, den Gandolfini in der Rolle verspürt haben soll. Genauere Details verriet Die Sopranos-Star Steven Van Zandt, der aus der Serie als Silvio Dante bekannt ist:

Er hat bei der Serie wahrscheinlich jeden zweiten Tag hingeworfen. Vielleicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag gingen wir in eine Bar und führten genau das gleiche Gespräch. Wir betranken uns und er sagte: 'Ich bin fertig. Ich kann nicht, ich gehe nicht zurück.' Und ich würde sagen: 'Okay, hier sind hundert Leute auf dich angewiesen.' Und er sagt: 'Ah, ja, ja, okay.'

In der neuen Doku über Die Sopranos wird auch auf die zunehmende Alkoholabhängigkeit von Gandolfini eingegangen, die die Produktion manchmal erschwert haben soll. Laut JoBlo kommt in dem Film auch der frühere HBO-CEO Chris Albrecht zu Wort.

Er beschreibt einen Vorfall, bei dem in dessen New Yorker Apartment eine Intervention für den Star abgehalten wurde. Als Gandolfini in die Wohnung kam, soll er sie direkt wieder verlassen und nur "Feuer mich" gesagt haben.

Wo kann man Die Sopranos schauen?

Hierzulande braucht ihr nur ein Streaming-Abo bei Skys WOW. Hier könnt ihr alle 6 Staffeln des Serienmeisterwerks schauen. Ein deutscher Release-Termin für die neue Sopranos-Doku ist noch nicht bekannt.