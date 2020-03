Final Destination 5 bei ProSieben: Die Horror-Reihe geht noch weiter

ProSieben zeigt am Abend die Horror-Fortsetzung Final Destination 5. Es ist der bis dato jüngste Film des Franchises. Wir sagen euch, wie es künftig weitergeht.

Rund neun Jahre hat Final Destination 5 bereits auf dem Buckel und doch handelt es sich um den derzeit aktuellsten Ableger des Horrorfranchises. ProSieben zeigt den Streifen heute um 22:10 Uhr im Free-TV. Im Anschluss habt ihr darüber hinaus die Möglichkeit, euch direkt den Vorgänger anzusehen.

Nachdem die Filmreihe erstmals im Jahre 2000 auf den weltweiten Leinwänden startete, entwickelte sich ein gewisser Kult um Final Destination. Die zum Teil absurden Todesumstände diverser Figuren kann mancher Zuschauer aus dem Stehgreif zitieren. Doch könnt ihr euch auch künftig über heiteres Grauen freuen oder ist die Reihe endgültig gestorben?

Final Destination lebt, aber erwartet keine Fortsetzung

Anfang 2019 war es soweit. Nach Jahren der Ungewissheit wurde bekannt, dass Final Destination in Form eines Reboots wiederbelebt wird. Fans munterer Zerteilungs- und Plättungsszenarien können sich also auf ein Wiedersehen freuen. Es könnte einmal mehr überaus blutig und gewaltsam zur Sache gehen. Denn hinter der Rückkehr stehen mit Marcus Dunstan und Patrick Melton zwei Veteranen einer ebenfalls nicht zimperlichen Filmreihe.

© Warner Bros. Final Destination 5

Die beiden schrieben die Drehbücher zu vier der aktuell acht Filme umfassenden Saw-Reihe, deren neuster Teil übrigens in Form von Saw: Spiral am 11. Juni 2020 in den deutschen Kinos startet. Darüber hinaus war das Duo noch an weiteren düsteren und zum Teil brutalen Streifen beteiligt. So wirkten Dunstan und Melton etwa an der Geschichte von Scary Stories to Tell in the Dark von 2019 mit und waren am Skript von Piranha 3D 2 beteiligt.



Final Destination: Das sind die 5 originellsten Todesarten der Horrorreihe

Worum es in dem Final Destination-Reboot gehen wird und wann dieses in die Kinos kommt, ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Nach Final Destination 5 kommt das Reboot: Freut ihr euch auf die Neuauflage?