Fitzek-Verfilmung Der Heimweg bei Amazon: Daher kennt ihr die Besetzung um Friedrich Mücke, Luise Heyer und Sabin Tambrea

Die neue Sebastian Fitzek-Verfilmung Der Heimweg streamt seit wenigen Tagen bei Amazon Prime Video. Der Psychothriller wartet mit einem namhaften deutschen Cast auf.

Nach der erfolgreichen Serien-Adaption von Sebastian Fitzeks Roman Die Therapie hat Amazon vor wenigen Tagen die nächste große Fitzek-Verfilmung ins Streaming-Programm aufgenommen. Der Heimweg adaptiert einen der erfolgreichsten Romane des Autors und hat bei Prime Video nach nur wenigen Tagen den ersten Platz der Streaming-Charts erklommen.

Neben einer ausgeklügelten Serienkiller-Story liefert der Psychothriller einen namhaften Cast aus deutschen Schauspielgrößen. Wir erklären euch, woher ihr Luise Heyer und Co. kennt.

Das sind Cast und Besetzung der Sebastian Fitzek-Verfilmung Der Heimweg auf Amazon

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Schauspieler:innen im Cast von Der Heimweg. Wir gehen die Besetzung Namen für Namen durch.



Daher kennt ihr Klara-Darstellerin Luise Heyer

In Der Heimweg wird die junge Mutter Klara Vernet vom sogenannten Kalenderkiller bedroht. Die Rolle der Klara übernimmt dabei Luise Heyer, die bereits in zahlreichen großen Produktionen für Kino und TV mitwirkte. Neben Rollen in den deutschen Krimi-Formaten Bella Block, Polizeiruf 110 und Tatort war Heyer unter anderem in den Filmen Westwind und Edward Bergers Jack zu sehen.

Einem breiteren Publikum wurde Heyer als Hape Kerkelings Mutter im Biopic Der Junge muss an die frische Luft bekannt, bevor sie 2023 an der Seite von Frederick Lau in der Komödie Generation Beziehungsunfähig spielte.

Daher kennt ihr Jules-Darsteller Sabin Tambrea

Klara wendet sich in Der Heimweg ans Begleittelefon und findet dort Jules Tanneberg am anderen Ende der Leitung vor. Jules wird von Sabin Tambrea verkörpert, den ihr aus zahlreichen deutschen TV- und Kinoproduktionen kennt. Tambrea landete seine erste große Kinorolle im Jahr 2012 im Historiendrama Ludwig II. als der jugendliche Regent. Einem größeren Publikum wurde Tambrea später durch die ZDF-Reihe Ku'damm 56 bekannt, in welcher er die Rolle des Joachim Franck innehatte.

2020 übernahm er in der 3. Staffel von Berlin Babylon die Rolle des Schauspielers Tristan Rot. Weitere bekannte Projekte aus Tambreas Filmografie umfassen Berlin Station, In einem Land, das es nicht mehr gibt, Deutsches Haus und zuletzt Die Herrlichkeit des Lebens.

Daher kennt ihr Martin-Darsteller Friedrich Mücke

Klara erzählt Jules von einem unmöglichen Ultimatum, das ihr der Kalenderkiller stellt: Entweder sie bringt ihren Ehemann Martin Vernet um, oder sie selbst findet der Tod. Martin wird in Der Heimweg von Friedrich Mücke verkörpert, der in der deutschen Kino- und TV-Landschaft ebenfalls kein Unbekannter ist. Mücke war neben verschiedener Rollen im Tatort und Fernsehfilmen wie Jackpot und Exit zuletzt in großen Kinoproduktionen zu sehen. Darunter zählen die Matthias Schweighöfer-Filme What a Man, Friendship!, Russendisko und Vaterfreuden.

In Michael Bully Herbigs Ballon hatte er etwa die Hauptrolle des Peter Strelzyk inne, in Karoline Herfurths Wunderschön mimt er Herfurths Freund Milan. In Der Vierer kehrte er erst Ende 2024 an der Seite von Florian David Fitz auf die große Leinwand zurück.

Daher kennt ihr HC-Darsteller Rainer Bock

Die Rolle von Jules' Vater HC Tanneberg hat in Der Heimweg Rainer Bock inne. Den deutschen Schauspieler kennt ihr nicht nur aus zahlreichen hiesigen Produktionen, sondern auch aus dem internationalen Film- und Serienraum. Neben deutschen Projekten wie Nordholm, Freud, Dengler oder Atlas hatte Bock auch kleine Rollen in Inglourious Basterds, Unknown Identity und Wonder Woman.

Für internationales Aufsehen sorgte er im Breaking Bad-Prequel Better Call Saul, in der er für sechs Folgen den deutschen Ingenieur Werner Ziegler mimte.

Daher kennt ihr Hendrik-Darsteller Andreas Döhler

Klara wird im Laufe von Der Heimweg von einem Mann im Nikolauskostüm im Auto mitgenommen, der sich als Hendrik vorstellt. Hendrik wird von Andreas Döhler verkörpert, den ihr aus verschiedenen TV- und Kinofilmen kennt. So spielte Döhler etwa in Eva Trobischs Drama Alles ist gut, sowie Fabian Möhrkes Millionen.

Größere Projekte Döhlers umfassten in vergangenen Jahren Edward Bergers Im Westen nichts Neues, wo er Leutnant Hoppe zum Besten gab, sowie den Kinderfilm Sieger Sein, in dem er den Lehrer Herr "Che" Chepovsky verkörperte.

Sebastian Fitzek hat einen Cameo-Auftritt als Moderator

Aufmerksame Zuschauende von Der Heimweg haben darüber hinaus womöglich Sebastian Fitzek selbst erkannt. Der Romanautor hat einen Cameo-Auftritt als Moderator einer Fahndungssendung, die kurz auf Jules' Fernseher erscheint. Der Cameo ist für den Autor jedoch kein Einzelfall. So war Fitzek bereits als Anwalt in der Verfilmung von Abgeschnitten zu sehen. In Die Therapie ist er in einem Podcast im Hintergrund zu hören. Und in Das Joshua-Profil verkörperte Fitzek einen Buchhändler.

Was ihr 2025 sonst noch streamen könnt, erfahrt ihr in unserer Podcast-Vorschau

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.