Flokis Schicksal in Vikings: Wichtiger Hinweis zu Staffel 6 aufgetaucht

Was ist mit Floki passiert? Diese Frage muss Vikings Staffel 6 unbedingt noch klären. Nun gibt es einen versteckten Hinweis, der zu weiteren Spekulationen anregt.

Die 6. Staffel von Vikings befindet sich gerade in der Pause und wir warten weiterhin auf ein Release-Datum für finalen 10 Folgen. Bis dahin bleiben natürlich so einige Fragen ungelöst, die die Serie in den jüngeren Episoden aufgeworfen hat - und damit gemeint ist nicht nur der kritische Zustand von Björn und Harald.

Bereits seit dem Ende der 5. Staffel besteht ein großes Rätsel um Floki (Gustaf Skarsgård), den wir zuletzt in einer Höhle innerhalb eines Vulkans sahen. Nun liefert uns ein Stück aus dem Soundtrack zu Staffel 6 zumindest einen kleinen Hinweis zum Verbleib des Fanlieblings. Auf Soundtrack Tracklist ist der ganze Score enthüllt.

Vikings Staffel 6: Ist Floki gar nicht mehr auf Island?

Der 26. Titel auf dem Vikings-Soundtrack heißt Floki Tells of Why He Left Iceland (zu Deutsch: Floki erzählt, warum er Island verließ) und legt nahe, dass der einstige Schiffsbauer mittlerweile weitergezogen ist, während Ubbe in Staffel 6 sogar nach Island reiste, um den verschollenen Floki aufzuspüren. Möglicherweise kann diese Mission also gar nicht erfolgreich sein.

Spannend insoweit ist aber auch, dass Ubbe mit dem mysteriösen Athelstan in Richtung Westen segeln möchte, um das viel beschworene Goldene Land zu erreichen. Ob er Floki auf dem Weg dahin - oder über einen Umweg - ausfindig machen wird? Jene Vermutung liegt jetzt gewissermaßen nahe.

Vikings: Wir spekulieren über Staffel 6B

Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6

Vielleicht aber ist das Wort "verlassen" gar nicht unbedingt in einem rein geografischen Sinne gemeint. So besagt zum Beispiel eine Theorie, dass Floki der nächste Seher sein könnte. Damit befände er sich wohl dauerhaft in einer Welt zwischen Leben und Tod bzw. würde eher als eine Art Medium agieren, das gewissermaßen über allen anderen Figuren schwebt.

So oder so: Der 2. Teil von Vikings Staffel 6 wird das Mysterium um Floki definitiv auflösen, das bestätigt der Soundtrack jetzt noch einmal. Tot ist der Charakter offenbar immerhin nicht, was bei den meisten Zuschauern für Erleichterung sorgen dürfte - immerhin war Floki lange Zeit der beste Freund von Ragnar und trug die Serie maßgeblich mit.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

In der 6. Staffel mussten wir bereits von der legendären Schildmaid Lagertha Abschied nehmen, während sich das Schicksal von Björn und Harald in der Schwebe befindet. Eine baldige Rückkehr Flokis ist da mehr als nur willkommen, in welcher Form auch immer.

Podcast für Serien-Streamer: 5 Geheimtipps bei Netflix und Co. im Frühling

In dieserFolge von Moviepilots Streamgestöber - auch bei Spotify - reden Andrea und Max über ihre besten Serienfunde und Geheimtipps, die es im Frühling bei Netflix und Co. zu streamen gibt.



Nichts ist schlimmer, als gerade zuhause zu sitzen und von der Fülle an Filmen und Serien bei Streamingdiensten erschlagen zu werden. Daher haben wir für euch eine bunte Mischung aus Serien-Tipps von Comedy bis Horror zusammengestellt, bei der für jeden etwas dabei sein sollte.



Was erwartet ihr von der bevorstehenden Floki-Enthüllung in Vikings?