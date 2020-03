Vikings Staffel 6: Ubbe ist die letzte Hoffnung für Kattegat

Der erste Teil von Vikings Staffel 6 endete erschreckend düster. Wenn jetzt das Schlimmste eintritt, liegt eine gewaltige Last auf den Schultern von Ubbe.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Das Midseason-Finale von Vikings ließ eine Menge Fragen offen - Antworten erhalten wir wohl frühestens im kommenden Herbst. Bis dahin müssen wir um Björn bangen, der von Ivar am Strand niedergestreckt wurde. Im günstigsten Fall handelt es sich bei der Szene "nur" um eine Vision mit rein symbolischem Charakter, sicher sein können wir aber keineswegs.

Vielmehr sollten wir vom Schlimmsten ausgehen: Der König von Kattegat ist tot und auch für Harald sieht es gerade gar nicht gut aus. Damit hätten Antagonist Ivar und sein Verbündeter Oleg jetzt die Kontrolle über ganz Norwegen. Ist der Dreh- und Angelpunkt der Serie damit verloren? Nicht unbedingt!

Vikings Staffel 6: Jetzt liegt alles an Ubbe

Hvitserk hat sich in Vikings zuletzt erneut Ivar angeschlossen, womit die neusten Entwicklungen umso alarmierender sind: Stirbt Björn, wäre Ubbe (Jordan Patrick Smith) der letzte lebende Sohn von Ragnar, der aus Überzeugung ein freiheitliches Weltbild vertritt und daher auf der "guten" Seite steht.

Ivar hingegen regierte schon einmal in Staffel 5 über Kattegat und übte eine Schreckensherrschaft aus, bis er durch Björn gestürzt wurde. Dies ist nach seinem Triumph mit Oleg auch jetzt wieder zu erwarten.

© History Channel Vikings Staffel 6: Ubbe

Doch jemand muss dagegen steuern. Hier sollte eigentlich Ubbe in der Pflicht sein, den die Serie lange unter Wert verkaufte. Spätestens durch seine Allianz mit Alfred erwies er sich als kluger Stratege, der - genau wie sein Vater - über die Grenzen religiöser Zugehörigkeit hinwegsehen kann. Während Björns Abwesenheit zu Beginn von Staffel 6 übernahm er dann das Kommando über Kattegat und leistete solide Arbeit.

Zumeist aber stand Ubbe als potentieller Anführer im Schatten seines älteren Bruders - und das, obwohl er auf dem Schlachtfeld eine beinahe ebenso gute gute Figur macht wie dieser. Einzig König Frodo gelang es im Rahmen eines Duells, ihn für ein paar Momente ernsthaft in die Bredouille zu bringen.

Unter den Bewohnern von Kattegat sind Ubbe und seine Frau Torvi außerdem sehr beliebt. Sie kennen die Stadt bzw. die Gemeinschaft in- und auswendig. Sollte Björn wirklich tot sein, wäre Ubbe sicherlich eine naheliegende Option bei der Wahl des nächsten Königs. Und es steht auch außer Frage, dass er das Volk bei einer möglichen Auseinandersetzung mit Ivar auf seiner Seite hätte.

Vikings Staffel 6: Kehrt Ubbe nach Kattegat zurück?

Die Rettung für Kattegat in Vikings scheint also plausibel, ganz so einfach ist es aber leider nicht. Schließlich befindet sich Ubbe gerade auf Island und will mit dem dubiosen neuen Athelstan ausziehen, um das berüchtigte "Goldene Land" im Westen zu entdecken. Von der vernichtenden Schlacht in Norwegen und Björns Schicksal besitzt er momentan nicht einmal Kenntnis.

Dies erschwert eine baldige Rückkehr nach Kattegat natürlich erheblich und der erste Teaser zu Staffel 6B lieferte auch keine stichhaltigen Hinweise auf eine Umkehr zurück nach Hause. Immerhin aber verriet uns die Vorschau, dass Ivar in England gegen Alfred antritt. Die Möglichkeit, Norwegen in Abwesenheit des Knochenlosen zurückzuerobern, ist allemal vorhanden - es muss nur jemand das Zepter in die Hand nehmen.

© History Channel Vikings

Ubbe hat seiner Heimat also zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt den Rücken gekehrt. Ob wir ihn im weiteren Verlauf von Vikings Staffel 6 überhaupt noch einmal in Kattegat sehen, ist durchaus fraglich, zumal der Island-Plot obendrein unbedingt das so langsam ermüdende Rätsel um den verschwundenen Floki klären muss. Hierzu kann freilich auch Ubbe seinen Teil beitragen.

